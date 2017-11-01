Якутяне у «Стены скорби» почтили память жертв ГУЛАГа

Якутск, , 03:49 — REGNUM Делегация представительства РС (Я) при Президенте РФ отдала дань памяти жертвам политических репрессий, возложив цветы возле камня под номером 19, привезенного из села Хандыга Томпонского района Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он стал частью грандиозной мемориальной композиции, открытой накануне Президентом РФ Владимиром Путиным. В неё вошли более 170 природных камней из 58 российских регионов, история которых связана с политическими репрессиями сталинского периода.

Возведение «Стены скорби» стало одним из общенациональных дел, объединивших общество. Люди самых разных социальных слоев — от школьников до пенсионеров — внесли свои пожертвования в Фонд Памяти. Не остались в стороне и якутяне: так, работники постпредства республики перечислили в фонд свой однодневный заработок.

По указанию главы Якутии Егора Борисова в Москву из Томпонского района, где располагались самые суровые колымские лагеря «Дальстроя», были доставлены камни, один из которых вошел в композицию на пересечении проспекта академика Сахарова и Садового кольца.

«Это место особенно дорого для якутян, потому что до 1938 года там стоял двухэтажный дом, в котором располагалось первое представительство Якутии в Москве», — отметил в своем блоге Егор Борисов.

Один из основателей Якутской АССР и первый ее постпред в Москве Максим Аммосов был расстрелян в 1938 году, а всего за годы репрессий в «расстрельные списки» попали шесть представителей Якутии в Москве.

«Таким образом мы чтим сегодня и память наших постпредов, и всех тех, кто не вернулся из лагерей ГУЛАГа», — сказал после церемонии постоянный представитель РС (Я) при Президенте РФ Юрий Куприянов.