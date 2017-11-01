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Береговая охрана Ливии перехватила два судна нелегальных мигрантов

Общество

С начала года береговой охраной Ливии были арестованы 18 тыс. нелегальных мигрантов

Триполи, 1 ноября 2017, 03:47 — REGNUM  Береговая охрана Ливии за сутки задержала два судна с нелегальными мигрантами, направлявшихся в Италию, передает Reuters.

Согласно опубликованной информации, общее число мигрантов на двух резиновых судах составляло 299 человек.

В настоящий момент все беженцы, в том числе 25 женщин и 12 детей, направлены в центр содержания нелегальных мигрантов в Таджуре.

Международной организации по миграции, с начала 2017 года из Ливии в Италию по морю добрались не менее 111 тыс. беженцев.

Службе береговой охраны Ливии за тот же срок удалось предотвратить транспортировку около 18 тыс. нелегальных мигрантов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ливийская береговая охрана наживается на мигрантах, пытающихся попасть в ЕС

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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