Береговая охрана Ливии перехватила два судна нелегальных мигрантов

Триполи, , 03:47 — REGNUM Береговая охрана Ливии за сутки задержала два судна с нелегальными мигрантами, направлявшихся в Италию, передает Reuters.

Согласно опубликованной информации, общее число мигрантов на двух резиновых судах составляло 299 человек.

В настоящий момент все беженцы, в том числе 25 женщин и 12 детей, направлены в центр содержания нелегальных мигрантов в Таджуре.

Международной организации по миграции, с начала 2017 года из Ливии в Италию по морю добрались не менее 111 тыс. беженцев.

Службе береговой охраны Ливии за тот же срок удалось предотвратить транспортировку около 18 тыс. нелегальных мигрантов.

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