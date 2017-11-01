Обама открыл саммит фонда имени себя

Чикаго, США, , 02:55 — REGNUM Бывший президент США Барак Обама выступил на открытии первого саммита «Фонда Обамы» в Чикаго, передает Reuters.

В своем выступлении экс-президент заявил, что не хочет создавать «политическое движение», но намерен обратить внимание собравшихся на «гражданскую культуру».

«Наша цель — не в создании политического движения. Нам нужно подумать о нашей гражданской культуре. Потому что если что-то не так с нашей политикой, отчасти это является отражением чего-то неправильного в нашей гражданской культуре», — заявил Обама в ходе своего выступления.

Кроме Барака Обамы перед участниками саммита также выступят Мишель Обама, принц Гарри, бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, а также рэпер Chance.

Заявленной целью «Фонда Обамы», для которого это первый саммит, является «создание нового поколения лидеров». Согласно официальному релизу, на мероприятие собрались 500 «молодых лидеров» из 60 стран и 27 штатов Америки.

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