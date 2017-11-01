Названа причина девятибалльных пробок в Москве

Москва, , 00:44 — REGNUM Причина гигантских пробок в российской столице, наблюдавшихся вечером 31 октября — ухудшение погоды, сообщает Москва 24.

Заторы в девять баллов наблюдались по состоянию на 18:50 мск. По данным «Яндекс. Пробки», к 21:35 мск уровень снизился до трех баллов.

Напомним, 31 октября МЧС предупредило о гололедице в российской столице и в Московской области. Сообщалось о дожде, мокром снеге и усилении ветра — до 15−20 м/с.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября Центр организации дорожного движения предупредил водителей о необходимости быть внимательнее на дорогах Москвы — особенно в утренний и вечерний часы пик.

ЦОДД призвал владельцев авто соблюдать правила дорожного движения — из-за надвигающейся непогоды. По данным службы, сильнее всего подвергаются опасности участки с эстакадами, мостами и тоннелями.

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