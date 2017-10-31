Политики Украины начали называть задержание сына Авакова политическим шоу

Киев, , 23:33 — REGNUM Украинская партия «Народный фронт» считает Задержание и обвинение сына главы МВД Украины Арсена Авакова некоторые политические группировки страны начали называть политическим спектаклем, устроенным в интересах Петра Порошенко.

Такое мнение опубликовано 31 октября на странице партии «Народный фронт» в Facebook. В обращении указано, что эти события на самом деле являются политическим давлением на главу МВД, национальную полицию и на саму партию «Народный фронт».

«Сегодняшнее политическое шоу с задержанием сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и двух других лиц не имеет ничего общего ни с борьбой с коррупцией, ни с правом», — указано в заявлении «Народного фронта» на странице партии в Facebook.

Напомним, незадолго до этого глава украинской «Радикальной партии» депутат Рады Олег Ляшко заявил, что задержание сына главы МВД Арсена Авакова исходит от намерения президента Украины Петра Порошенко монополизировать контроль силовых структур.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыск и задержание сына министра внутренних дел Арсена Авакова, подозреваемого в финансовых махинациях при закупках рюкзаков для национальной гвардии в 2014 — 2015 годах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Раде предложили отстранить Авакова от должности главы МВД Украины