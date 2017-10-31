Полиция не дала Джигарханяну вломиться в квартиру его сбежавшей жены

Москва, , 23:11 — REGNUM Столичная полиция предотвратила вторжение народного артиста СССР Армена Джигарханяна в квартиру его супруги Виталины Цимбалюк-Романовской на Молодогвардейской улице Москвы. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает Life со ссылкой на подругу Цимбалюк-Романовской.

Она сообщила, что после выписки из больницы Джигарханян несколько дней жил в своём рабочем кабинете в своем театре, после чего его друзья арендовали ему квартиру на Ломоносовском проспекте.

30 октября Джигарханян вместе со своими друзьями отправился в квартиру Цимбалюк-Романовской, где находятся его личные вещи. На месте Джигарханян попытался вскрыть замок входной двери.

«Он вместе со своим другом Артуром Согомоняном хотел вскрыть замки, взломать дверь и проникнуть туда. Разумеется, прибывший по вызову наряд полиции схватил актера, и квартиру хоть и с боем, но удалось отстоять от посягательства», — рассказывает подруга Цимбалюк-Романовской.

Полиция не стала задерживать Джигарханяна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября Джигарханян в интервью из Московской городской больницы № 57 заявил, что в его жизни «произошли не очень хорошие процессы», что Виталина нанесла ему много боли, «много несправедливой боли», и что он не готов простить Виталину и не желает её видеть, так как «она повела себя гнусно, она вор, а не человек».

Джигарханян также заявил, что супруга «могла желать его смерти из корыстных побуждений, чтобы получить часть большого наследства».

Вскоре Джигарханян написал заявление на свою супругу, обвинив её в краже общегражданского паспорта. 26 октября в Московском драматическом театре Армена Джигарханянапрошли обыски в связи с этим делом.

Сама супругу Джигарханяна уволилась из его театра, где она занимала пост директора.

Накануне стало известно, что Цимбалюк-Романовская вместе со своими родителями (которые также работают в театре Джигарханяна) спешно покинули Россию в «обстановке секретности».