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Глава СК предлагает ужесточить ответственность за телефонный терроризм

Общество

За статью о телефонном терроризме в России с начала 2017 года были осуждены 350 человек

Москва, 31 октября 2017, 22:58 — REGNUM  Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин считает необходимым ужесточить в России уголовную ответственность за телефонный терроризм. Об этом он заявил 31 октября, выступая с лекцией в МГИМО, сообщает пресс-служба ведомства.

Бастрыкин выступил за ужесточение уголовной ответственности за участие в террористической деятельности в целом и отметил, что «это касается, в том числе, усиления противодействия так называемому телефонному терроризму».

Напомним, в настоящее время статья 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

На минувшей неделе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что в России за первое полугодие 2017 года по соответствующей статье были осуждены 350 человек. В минувшем году число осуждённых телефонных террористов составило 750 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 11 сентября по России прокатилась волна телефонных звонков сложными сообщениями о минировании объектов с массовым пребыванием людей. Активность телефонных террористов распространилась более чем на 100 городов. Ни в одном из случаев до сегодняшнего дня угроза взрыва не подтвердилась.

Как заявлял ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, ущерб от их действий составил уже свыше 300 млн рублей.

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Телефонный терроризм

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