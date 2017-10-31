Глава СК предлагает ужесточить ответственность за телефонный терроризм

Москва, , 22:58 — REGNUM Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин считает необходимым ужесточить в России уголовную ответственность за телефонный терроризм. Об этом он заявил 31 октября, выступая с лекцией в МГИМО, сообщает пресс-служба ведомства.

Бастрыкин выступил за ужесточение уголовной ответственности за участие в террористической деятельности в целом и отметил, что «это касается, в том числе, усиления противодействия так называемому телефонному терроризму».

Напомним, в настоящее время статья 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

На минувшей неделе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что в России за первое полугодие 2017 года по соответствующей статье были осуждены 350 человек. В минувшем году число осуждённых телефонных террористов составило 750 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 11 сентября по России прокатилась волна телефонных звонков сложными сообщениями о минировании объектов с массовым пребыванием людей. Активность телефонных террористов распространилась более чем на 100 городов. Ни в одном из случаев до сегодняшнего дня угроза взрыва не подтвердилась.

Как заявлял ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, ущерб от их действий составил уже свыше 300 млн рублей.