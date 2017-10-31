Эксперт: Система «Все включено» мешает развитию туризма в Турции

Анкара, , 21:55 — REGNUM С призывом отменить систему «все включено» в туристической системе Турции выступил глава конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен, сообщает 31 октября Travel Russian News.

По мнению Паландокена, мера необходима для привлечения покупателей в магазины Турции, поддержки ремесленников и ознакомления туристов с культурой страны.

«Если мы ликвидируем систему «все включено», туристы покинут отели и начнут чаще посещать достопримечательности, ходить по магазинам», — считает эксперт.

Сторонники отказа от туристического отдыха уверены, что система «все включено» пользуется большим спросам у туристов из России и Германии, так как путевки по такой системе выгодны отдыхающим.

Система «все включено» позволяет туристам не покидать территорию отеля. Некоторые отдыхающие видят страну только по пути из отеля в аэропорт. По мнению эксперта, необходимо раздавать информационные брошюры о возможности отдыха в Турции в аэропортах и транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября 2017 года в Ассоциации туроператоров России сообщили, что Турция остается у граждан РФ самым популярным туристическим направлением. Ситуация сохранится даже осенью и зимой 2017 года.

По мнению экспертов, повышение спроса на путевки в Турцию связано с закрытием Египта.