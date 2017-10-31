Миллиарды на газ, агрессивные депутаты: неделя Башкирии

Уфа, , 21:02 — REGNUM Политолог Дмитрий Казанцев за прошедшую неделю выделил из области политики и экономики следующие события: формирование региональной «Коалиции патриотов», подготовка к Дню народного единства, принятие закона о дольщиках, публикация прогноза минэкономразвития Башкирии ежегодного роста ВРП на 2−3%, увеличение внешнеторгового оборота республики в 1,6 раза. Об этих и других событиях более подробно

Митинги и их последствия

«АиФ — Уфа» поведали о митинге в защиту Уфимского лимонария, который состоялся 21 октября на площади у Дворца спорта. По словам организатора акции, руководителя регионального отделения партии «Зелёные» Руфины Шагаповой, собралось около 300 неравнодушных граждан, представителей молодёжных организаций, студентов Башгосуниверситета и педуниверститета. «Ведётся незаконное строительство многоквартирных жилых домов рядом с лимонарием, — заявил представитель инициативной группы по спасению лимонария Борис Павлов. — Если оно будет продолжено, лимонарий окажется в каменном мешке. Десятки растений, занесенных в Красную книгу, погибнут. Мы должны убедить наши власти, чтобы прекратилось это антиэкологическое безобразие». «Лимонарий — достопримечательность не только Уфы, но и республики, — заявил лидер местного отделения партии «Патриоты России» Загир Хакимов. — Если мы не сохраним его, потеряем не только лимон, но и один из туристических брендов. Предлагаю придать ему статус памятника природы». На данный момент идут судебные разбирательства между региональным минлесхозом и застройщиком. По одной из версий, о том, что часть территории этого уникального объекта оказалась отчуждённой, выяснилось около двух лет назад, когда её начали оформлять как особо охраняемую природную территорию по инициативе правительства Башкирии.

«Коммерсантъ в Уфе» рассказал о последствиях участия в несанкционированных митингах для первого секретаря башкирского рескома КПРФ Юнира Кутлугужина, признанном Ленинским райсудом виновным в совершении административного правонарушения по ч.5 ст.20.2 КоАП (нарушении участником митинга порядка проведения публичного мероприятия) и назначила ему штраф в размере 10 тыс. руб. Административное дело было возбуждено после выступления коммуниста на несогласованном властями митинге оппозиции, прошедшем в Уфе 21 сентября у Дома профсоюзов. «Судья не учла мой депутатский статус, ссылаясь на письмо от прокурора города, позволяющее не предъявлять особых требований порядка привлечения к ответственности», — посетовал глава рескома. Он намерен обжаловать решение райсуда.

Политика: коалиция и праздник

ИА «Башинформ» и другие СМИ приоткрыли завесу тайны над готовящемся праздновании Дня народного единства. 4 ноября 2017 года в 15 часов в Государственном концертном зале «Башкортостан» планируется шествие в национальных костюмах, работа выставочных и интерактивных площадок, концерт профессиональных и самодеятельных творческих коллективов республики. Вечером начнется Всероссийская культурная акция «Ночь искусств-2017», которая объединит общими темами мероприятия музеев, библиотек, клубов, театров, филармоний и других учреждений культуры. 3 ноября 2017 года, накануне празднования Дня народного единства, в каждом субъекте России уже во второй раз пройдет Всероссийская акция «Большой этнографический диктант». О митингах подробно не заявляется. «Всего на День народного единства в городе запланировано более 400 мероприятий. Более детальная программа будет размещена непосредственно перед праздником», — уверяют СМИ. По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери и в День народного единства, в Уфе от Покровского храма состоится городской крестный ход.

Неоднозначно воспринято в Башкирии появление «Коалиции патриотов». Новая надпартийная общественная организация формируется по инициативе партии «Патриоты России». Как пояснил руководитель регионального отделения партии Загир Хакимов, это будет пул общественников, которым небезразлична судьба родной республики и России в целом. Решение о необходимости создания объединения обсуждалось на круглом столе «Патриотизм как фактор развития и стабильности Республики Башкортостан». Участие в нем приняли представители различных политических партий, общественных организаций, духовенства и патриотических клубов. Гражданский форум был приурочен к предстоящему празднованию Дня народного единства.

Экономика: миллиарды от «Газпрома», виды на ВПР

Одной из важных новостей экономической повестки стала информация пресс-службы правительства республики о том, что «Газпром» до 2021 года вложит в газификацию Башкирии 3,6 млрд рублей. Об этом говорилось в Москве на встрече председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и главы Башкирии Рустэма Хамитова. В ходе рабочей встречи были подведены итоги газификации Башкирии за 2005 — 2016 годы. Объем инвестиций за этот период составил 3,8 млрд рублей, построено 25 межпоселковых газопроводов, что равнялось 483 км. В 2017 году ПАО «Газпром» вложили в газификацию Башкирии 250 млн рублей. На сегодняшний день идет строительство шести газопроводов. Накануне правительство Башкирии и руководство «Газпрома» утвердили программу газификации республики до 2021 года. Общий объем инвестиций за этот период составит 3,6 млрд рублей.

Ряд СМИ проинформировал, что согласно представленному в Госсобрании Башкирии прогнозу социально-экономического развития республики на 2018 год и на период до 2020 года, индекс промышленного производства за трехлетний период увеличится на 7,5%. Он будет варьироваться от 102,3% в 2018 году до 102,6% в 2020 году. Об этом сообщил министр экономического развития региона Сергей Новиков. При его разработке учитывались три сценария развития: «базовый», «консервативный» и «целевой». В итоге за основу при подготовке проекта республиканского бюджета принят «базовый» вариант прогноза. По этому сценарию развития предусмотрен ежегодный рост республиканского ВРП на 2−3%. На потребительском рынке ожидается умеренная инфляция в пределах 3,5%, восстановление розничной торговли на фоне роста покупательского спроса и повышения доступности потребительского кредитования. Темпы роста инвестиций в основной капитал за эти годы будут варьироваться от 100,6 до 103%. В целом прирост составит 6,3%.

Таможня Башкирии сообщила, что в Башкирии с начала года внешнеторговый оборот вырос в 1,6 раза по сравнению с прошлогодним показателем и составил $571,2 млн. Экспорт вырос в 1,7 раза и составил 80,7% оборота ($461 млн). Импорт увеличился на 26,5% ($110,2 млн). Торговля со странами дальнего зарубежья выросла на 77,4% по экспорту и на 27,5% по импорту. Со странами СНГ объем экспорта вырос на 57%, импорта — на 16,5%.

И снова о дольщиках: 9 домов на три города

Из области социальной политики вновь поднималась тема обманутых дольщиков.

Как сообщает ряд СМИ, депутаты Госсобрания РБ на очередном заседании приняли закон о дольщиках. Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» парламентарии рассмотрели сразу в двух чтениях. Проект вызвал бурное обсуждение во время публичных слушаний, однако поправок в Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию не поступило. Закон предусматривает новые механизмы защиты обманутых дольщиков тех объектов, завершение которых не представляется возможным. Пострадавшим будут выделять квартиры в домах, построенных в рамках масштабных инвестпроектов. Документ предусматривает возможность выделения земли под такой инвестпроект без проведения торгов. Но, как отмечают авторы законопроекта, он позволит решить проблемы всего девяти объектов, два из которых расположены в Нефтекамске, один в Стерлитамаке и шесть — в Уфе. Всего, по данным Госстроя РБ, в республике насчитывается 29 проблемных площадок, число пострадавших достигает 3,5 тысячи человек.

Однако, на совещании у главного федерального инспектора Михаила Закомалдина с участием представителей федеральных, республиканских органов власти, силовых структур заявлялось, что сегодня в реестре пострадавших от действий недобросовестных застройщиков состоят 925 жителей республики и 54 дома. 10 объектов из них находятся на контроле Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Кроме того, два дома микрорайона «Урал» и литер 5 секции Л по улице Кувыкина включены в сводный перечень проблемных объектов Башкирии. Решение вопросов по данным долгостроям планируется в ближайшие два года, по остальным 44 проблемным объектам разработаны дорожные карты.

В текущем году из числа проблемных введен в эксплуатацию дом в селе Алексеевка. До конца 2017 года достроят еще семь домов: литер 7 в микрорайоне «Дема-9», дома в ЖК «Новобулгаково», ЖК «Миловский парк» и квартале №533 города Уфы. В 2018 году сдадут в эксплуатацию еще 23 объекта. Как сообщили на заседании, привлечением инвесторов к достройке проблемных домов займется специально создаваемый региональный оператор, который начнет свою работу в начале декабря этого года. Его специалисты также будут оказывать консультационную и юридическую помощь дольщикам.

Образование: баллы и школьные автобусы

Достаточно спокойно были восприняты новости, касающиеся системы образования. По сообщению «Комсомольской правды в Уфе» Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Башкирии (БАГСУ) прекратит прием студентов.

Хотя республика в рейтинге информатизации регионов за один год поднялась с 31-го места на 7-е, в регионе в должной мере не ведется работа по содержательному обеспечению электронного образования. БАГСУ отныне будет заниматься обучением чиновников и подвергнется переформатированию. Уже прекращен прием по системе подготовки высшего образования, сейчас в затухающем режиме доучим поступивших студентов, которые обучаются здесь. Академия станет учебным учреждением по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для муниципальной и госслужбы.

При этом в Башкирии с каждым годов все сложнее поступить в вузы с низкими баллами ЕГЭ. Качество уфимских абитуриентов растет. Это, в свою очередь, положительно влияет на общую ситуацию с качеством студентов и, соответственно, будущих соискателей на рабочие места. В 2017 году Башкирия вошла в число лидеров по качеству приема в вузы. Высокий средний балл зачисления студентов на бюджетные места — почти 70. Это лучший показатель за последние годы. Вместе с Пермским и Краснодарским краями республика делит седьмое место. Получше ситуация у медицинского университета и УГНТУ, чуть похуже — в БГУ, БГПУ и УГАТУ. В 2017 году около девяти тысяч абитуриентов стали студентами башкирских вузов на бюджетной основе.

Однако в средней школе родители учащихся продолжают обращаться в прокуратуру. Некоторых уфимских родителей беспокоит тот факт, что в республике, по их мнению, нет ни единой программы, ни общего учебника по предмету «русский родной язык». А в Чишминском районе несколько родителей пожаловались в прокуратуру на нарушение прав учащихся. 26 детей из села санатория Алкино ездят на уроки в соседнее село, за 16 километров, так как у них своей школы нет. Однако школьный автобус вмещал лишь 22 человека, четверо оставшихся вынуждены были добираться в школу своим ходом. Чишминский районный суд удовлетворил требования прокуратуры. Вероятно, в скором времени вопрос с транспортом будет решен.

Культура: самая красивая татарка и провал «Матильды»

Заметным событием в культурной жизни Уфы стал конкурс «Татар Кызы», на котором выбрали самую красивую татарочку. Победительницей конкурса стала Гульназ Гатина из Татарстана. Как писала «Комсомольская правда в Уфе», всего за право называться самой прелестной «Татар Кызы» в Уфу приехали побороться девушки из 12 субъектов России — Татарстана, Удмуртии, Астраханской, Челябинской и других регионов. В Уфе конкурс проходил не просто так — в прошлом году победительницей «Татар Кызы» стала Эдельвейс Ихсанова из Федоровского района Башкирии. Главным призом конкурса стал автомобиль.

Но больше всего дискуссий вызвала демонстрация фильма «Матильда». По сообщениям ряда СМИ, аншлага не было, даже в выходные залы более чем наполовину не заполнялись. Вместе с тем уфимцы сетовали на недостаточное количество сеансов совместного российско-американского фильма «Последний богатырь» и российского мультфильма «Фиксики».

Здравоохранение: игнорируемые прививки и опасные районы

По сообщениям ряда СМИ, Глава регионального роспотребнадзора Евгений Степанов на заседании Госсобрания РБ рассказал о свежих данных по заболеваемости ОРВИ. Так, за минувшую неделю такой диагноз получили 16 тыс. 300 жителей Башкирии. При этом эпидпорог не превышен. Превышение эпидпорога ожидается в январе-марте 2018 года. А пока на сегодняшний день в регионе привито 28% населения, а положено привить 40% жителей. Из федерального бюджета региону выделено 1 млн 600 тысяч доз вакцин, из них 350 тысяч — для детей. В районах с низким уровнем вакцинации руководству медучреждений дано поручение ускорить темпы прививочной кампании. Обязательная вакцинация населения производится за счет средств федерального бюджета.

Минздрав республики назвал районы с самым высоким уровнем заболеваемости раком. В Башкирии за 9 месяцев 2017 года онкология была обнаружена у 9 тыс. 658 человек. По мнению экспертов, заболевание чаще всего выявляют в Стерлибашевском районе республики. Здесь на 100 тысяч населения приходится 476,9 случая рака. Как сообщает портал UfaTime, высокий уровень заболеваемости наблюдается в Кушнаренковском (406,2 на 100 тысяч населения) и Альшеевском (447,1) районах. Реже онкология регистрируется в Межгорье (143,3 случая на 100 тысяч населения), Баймакском (194,5), Дуванском (177,9) и Бурзянском (201,9) районах. Самым распространенным видом рака является рак молочной железы, который появляется у женщин. В республике 1 188 зарегистрированных случая. Второе место занимает рак кожи — 992 случая (10,5%), а третье — рак легких — 984 случая (10,4%).

Криминал: 5 экстремистов и мошенничество на 12 млн

По сообщениям ряда СМИ, ВС РБ рассмотрел апелляционную жалобу на решение Чекмагушевского суда по делу о деятельности экстремистской организации. Пятеро мужчин, зная о запрете организации, вступили в ряды этой экстремистской организации и создали ее ячейку, которая действовала в Дюртюлинском, Чекмагушевском и Уфимском районах. Они занимались пропагандой радикального ислама, психологически обрабатывали и вовлекали новых членов, ездили на обучение в Пакистан, Бангладеш и Индию — все ради создания на базе регионов единого «халифата». Обвинительный приговор вынесен в июне 2017 года. Подсудимые приговор обжаловали, но решение оставлено без изменений. Четверо получили реальные сроки: 4 года 7 месяцев общего режима, 2 года 7 месяцев колонии-поселения, 2 года 5 месяцев колонии-поселения, еще один получил 2 года условно.

Многие СМИ рассказали, как уже бывшая сотрудница одного из крупных предприятий Кумертау обокрала завод на 12 миллионов рублей. Выяснилось, что мошенница отвечала за покупку противопожарных систем. Нужную технику она закупала в Америке. Женщина обустроила все таким образом, что при ввозе в страну системы не облагались налогом. Вот только руководству предприятия предприимчивая сотрудница об этом не говорила. Разницу она забирала через подставные фирмы в Москве, Санкт-Петербурге и Белгородской области. Промышляла таким занятием дама с 2010 по 2012 годы. Суд признал 49-летнюю женщину виновной по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ее обязали выплатить сумму ущерба в пользу предприятия и приговорили к четырем года лишения свободы условно.

«Комсомольская правда в Уфе» несколько раз за неделю обращалась к теме преступлений, совершенных депутатами. Так, в Ишимбайском районе Башкирии местный депутат зарезала мужа. Сыщики выяснили, что в роковой вечер супруги пришли домой после дня рождения родственников. Пьяный мужчина в ответ на вопрос, любит ли он супругу, лишь проматерился. Тогда женщина схватила нож и несколько раз ударила мужа. От ударов несчастный скончался до приезда врачей. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Салаватском районе Башкирии пьяный 53-летний депутат местного сельсовета ворвался в дом жительницы своего села. Женщина испугалась «слуги народа» и обратилась за помощью в полицию. По факту незаконного проникновения в дом возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

В Зилаирском районе Башкирии уже осудили местного депутата. За убийство 45-летний мужчина получил девять лет строгого режима. Сыщики выяснили, что к своему убийце 30-летний племянник приехал из Московской области. Мужчины повздорили, и гостя выгнали на улицу. Когда он собирался вернуться в дом, его расстреляли из карабина. Полицию вызвали соседи.