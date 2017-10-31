В Калуге обещают разобраться с лишённой жилья многодетной

Калуга, , 20:19 — REGNUM В Калуге начата проверка сообщений о нарушении прав многодетной семьи, лишённой жилья. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Калужской области Елена Бросалина.

По её словам, 31 октября 2017 года на одном из федеральных каналов обсуждалась история многодетной матери из Калуги, которая из-за нахождения в квартире родственника, ведущего асоциальный образ жизни, вынуждена скитаться по съёмным углам, при этом женщина стоит на очереди получения жилья с 2009 года.

Сама многодетная в 2014 году была осуждена по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, сыну свекра. По словам женщины, он угрожал ей и её ребенку. При этом также заявляется о бездействии полиции, которую неоднократно вызывали. Жалобы на асоциальных соседей и бездействие правоохранительных органов поступали и от соседей.

По сообщениям СМИ, следственными органами организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»).

В ходе проверки, следователи регионального управления СК России намерены дать юридическую оценку действиям сотрудников полиции, а также действиям должностных лиц городской управы города Калуги относительно непринятия мер по расторжению договора социального найма и возможных нарушений законодательства при предоставлении жилья. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, квартира на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге стала известна всей стране как притон для асоциальных элементов благодаря передачи «Мужское/Женское» на Первом канале.

Калужанка с пятью детьми Надежда Кольцова была вынуждена сбежать из дома и скитаться по съемным квартирам. Хозяином жилья является свёкр женщины. Он заявляет, что не видит ничего странного в том, что его внукам и невестке фактически негде жить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года стала известна история многодетной семья Власкиных из Калуги. Во время школьных уроков детей из семьи часто видели слоняющимися по торговым центрам, Центральному рынку и автопарковкам. Выглядящие сытыми дети заявляли, что им нечего есть, в ответ на замечания взрослых грубили, намерено портили автомобили, водители которых отказывались от услуг мойки стекол, а также усиленно выпрашивали милостыню.

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