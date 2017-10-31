В Хабаровском крае работник оборонного завода осужден за госизмену

Хабаровск, , 19:45 — REGNUM Житель Хабаровского края, сотрудник одного из предприятий военно-промышленного комплекса, приговорен к 4,5 годам колонии строгого режима за передачу материалов, относящихся к государственной тайне, представителю чужого государства, сообщает 31 октября пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Подтверждено, что 26-летний мужчина в период работы на предприятии оборонно-промышленного комплекса похитил информационные материалы, составляющие государственную тайну, а затем за деньги передал их иностранному агенту. Мужчина был задержан оперативниками УФСБ России по Хабаровскому краю.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа», которое расследовалось УФСБ России по Хабаровскому краю.

На суде мужчина полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается в совершенном преступлении. Суд учёл это как смягчающее обстоятельство.

«Коллегия Хабаровского краевого суда признала мужчину виновным в совершении государственной измены. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года с отбыванием в колонии строгого режима и одного года ограничения свободы после освобождения», — указано в сообщении пресс-службы.

В пользу какого иностранного государства было совершено это преступное деяние, пресс-службой не указано.