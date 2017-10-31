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В Госдуме назвали фашизмом намерение снести памятник Терешковой

Общество

В нижней палате российского парламента рассчитывают, что украинские власти не допустят паскудства

Москва, 31 октября 2017, 17:42 — REGNUM  В Госдуме осудили намерение украинских нацистов снести памятник первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой во Львове (Украина).

«Надеюсь, у украинских властей хватит ума не допустить этого паскудства. Иначе это и не назовешь. Даже не глупость — мерзость, злобность и фашизм», — отметил в соцсети руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Ранее СМИ сообщили о том, что молодежная националистическая украинская организация «С14» («Сечь») выступила с угрозами снести во Львове памятник Терешковой.

Напомним, памятник Терешковой во Львове был установлен в шестидесятых годах на улице, которая также получила название в честь женщины-космонавта.Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 2014 года на Украине началась волна сноса памятников советской эпохи, Верховная рада приняла закон о декоммунизации.

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