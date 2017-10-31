Экс-руководитель «Нафтогаза Украины» арестован судом на два месяца

Москва, , 17:17 — REGNUM Таганский суд Москвы постановил арестовать на два месяца бывшего руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря Бакая, подозреваемого в мошенничестве, сообщает 31 октября газета «Известия».

По информации издания, таким образом было удовлетворено ходатайство следствия, настаивавшего на избрании для Бакая меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что бывший руководитель украинской энергетической компании задержан по подозрению в завладении финансовыми средствами посторонних лиц, совершенном обманным путем.

Игорь Бакай уехал с Украины еще в 2004 году, а в марте 2005 года получил российское гражданство. Бывший украинский чиновник долгое время числился в розыске Интерпола, однако в мае 2010 года суд в Киеве закрыл уголовные дела в его отношении.

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