«Олимпиада» по вепсскому языку прошла в Ленобласти

Подпорожье, Ленинградская область, , 17:46 — REGNUM В современной системе образования большую роль играют языковые олимпиады: знать иностранные языки престижно и полезно. Но в России существуют также интеллектуальные состязания для тех школьников, кто умеет говорить на «исчезающих» языках. 29 октября в Ленинградской области состоялся Межрегиональный конкурс знатоков вепсского языка «Vepsläižed lapsed» — «Вепсские дети».

Вепсы — один из коренных малочисленных народов Северо-Запада России. Вепсский язык внесён в «Красную книгу языков» ЮНЕСКО как использующийся только старшими поколениями, почти не употребляются в общении с детьми. Хранители народных традиций уверены: если молодежь забудет язык и историю вепсов, культура канет в Лету. Их обеспокоенность разделяет и правительство Ленобласти — региона, на территории которого проживает 1380 вепсов.

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Конкурс «Вепсские дети» направлен на популяризацию языка, традиций, обрядов малочисленного народа. Организаторами мероприятия стали областной комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям, администрация Винницкого сельского поселения, Вепсский центр фольклора и общественная организация «Вепсария».

В конкурсе принимали участие дети и подростки от 5 до 16 лет, владеющие вепсским языком, — всего 22 конкурсанта из Вологодской и Ленинградской области. По замыслу координатора конкурса Марии Лапиковой, действие происходило в игровой форме.

Конкурсанты «отправились» по грибы и, встречая в лесу сказочных персонажей, выполняли их задания. Маленьких знатоков вепсского языка ждало несколько этапов: «Sanund ičeiž polhe» — рассказ о себе, семье и родном крае; «Ozuta ičteiž» — номер художественной самодеятельности, построенный на вепсском фольклоре, традициях или обычаях; «Baboin' lipazpei» («Из бабушкиного сундучка») — описание традиционного предмета вепсского быта и «Mastneine» («Лукошко») — презентация собственной поделки.

«Хорошие, смелые, удалые дети растут у вепсов. Трудно выбрать лучших, все хороши…» — так начала церемонию вручения наград Алевтина Шустрыгина, член жюри, педагог истории из села Винницы, коренная вепсянка. На протяжении театрализованного состязания судьи оценивали сценический образ конкурсанта, правильность произношения, словарный запас и общий выбор репертуара. В итоге были выбраны победители в четырех возрастных категориях.

«Особо хочется поблагодарить руководителей и педагогов, которые готовили детей к конкурсу и ведут с ними постоянную работу. Их труд очень важен для сохранения культуры малочисленного вепсского народа», — подчеркнула в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Мария Лапикова.

По словам Лапиковой, участники не только демонстрировали свои знания и таланты, но и успели поиграть. Викторина «По страницам фольклора» была основана на деталях русских народных сказок — так организаторы сплели воедино вепсскую и русскую культуру — традиции народов, испокон веков живущих по соседству.

На территории Ленинградской области помимо русского населения традиционно проживают пять народов финно-угорской группы: вепсы, водь, ижора, тихвинские карелы и ингерманландские финны. Сохранение культуры малочисленных народов в современном мире — важный вопрос для властей и общественных деятелей региона. Ведь, помимо вепсского языка, в перечень исчезающих языков ЮНЕСКО включены также карельский, водский и ижорский языки. А традиционные ремесла и устное народное творчество постепенно забываются потомками коренного населения Ленобласти. Поэтому вызвать интерес детской аудитории — главная задача для финно-угорских народов.

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По словам директора общественной организации «Центр коренных народов Ленинградской области» Ольги Коньковой, одним из самых действенных способов являются постановки кукольно-фольклорного театра. Волонтеры Центра — актеры кукольного театра «Кагракару» — регулярно приезжают в разные районы Ленобласти, чтобы приобщить местных жителей к культуре коренных народов.

«Кукольный театр — это нестандартный механизм, собравший воедино все стороны традиционной культуры, — считает Ольга Конькова. — Ребенок из зрительного зала разглядывает национальные костюмы, в которые одеты актеры, видит традиционные танцы, слышит аутентичную музыку и, конечно, национальную речь — все спектакли идут одновременно на национальном и русском языке. Содержательная часть основана на старинных финно-угорских преданиях».

После спектакля зрителей ждут мастер-классы, позволяющие лично познакомиться с увиденным на сцене: поиграть на традиционных музыкальных инструментах или создать свою куклу-оберег.

«Дети — это наша самая большая и заинтересованная аудитория, — отмечает председатель областного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Бурак. — При поддержке правительства Ленинградской области созданы мультфильмы по мотивам вепсских, водских и ижорских сказок и преданий, разработана компьютерная программа, которая помогает детям освоить вепсскую азбуку и счет на вепсском языке, познакомиться с национальными предметами быта и костюмами народов, проживающих на территории Ленинградской области. Нам всегда радостно видеть интерес к финно-угорской культуре у детей и молодежи, ведь именно они будут хранить эти традиции после нас».

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