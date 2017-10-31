Два года, как они не прилетели: в Ленобласти открыли мемориал жертвам А321

Всеволожск, Ленинградская область, , 17:10 — REGNUM Сегодня, 31 октября, во вторую годовщину крушения самолета над Синаем, у Дороги жизни на Румболовской горе во Всеволожске (Ленобласть) состоялась церемония открытия мемориала в память о 224 пассажирах и членах экипажа того злосчастного рейса, передает корреспондент ИА REGNUM.

После освящения монумента и поминальной молитвы в небо запустили 224 белых воздушных шара. Многочисленные родственники жертв катастрофы, прибывшие сюда после церковной панихиды, возложили цветы к именам своих детей и внуков, братьев и сестер, матерей и отцов. Был зачитан поименный список погибших.

Ровно два года назад, 31 октября 2015 года, произошла крупнейшая в истории гражданской авиации России авиакатастрофа — самолёт Airbus А321 компании «Когалымавиа», совершавший перелёт из египетского Шарм­-эль-Шейха в Санкт­-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом. Связь с рейсом 9268 была потеряна через 23 минуты после взлета. Обломки самолета рухнули в Синайской пустыне. Позже власти России признали, что причиной катастрофы был теракт. В крушении погибли 224 человека, включая семь членов экипажа. Большинство погибших, 130 человек — из Петербурга. В катастрофе также погибли 48 жителей Ленинградской области, среди которых 11 — жители Всеволожска.

«Каждый из нас помнит трагические события 31 октября 2015 года, когда в результате бесчеловечного террористического акта над Синайским полуостровом трагически оборвалась жизнь 224 наших сограждан. Большинство из погибших были петербуржцами и жителями Ленинградской области. Мы собрались, чтобы почтить из память, открыть мемориал и ещё раз высказать слова поддержки тем, кто потерял родных и близких в этой трагедии», — сказал присутствовавший на церемонии министр транспорта России Максим Соколов.

Некоторые из родственников нашли в себе силы, чтобы сказать о том, как перечеркнул их обычную жизнь тот страшный день.

«Два года, как они не прилетели. Эти два года прожили с пониманием того, что наша жизнь уже не будет такой, какой она была до 31 октября 2015 года. Но надо было научиться жить с этой памятью. Наверное, самое главное, что эта память — не только для родственников. До 31 октября мы все были такие же, как вы — с проблемами, бедами. Но когда оборвалось сразу 224 судьбы, поняли, что все ходим под богом, и невозможно предугадать, что будет через день, неделю. Сохранение памяти нужно всем. Все мы должны правильно жить дальше с этой бедой и сделать так, чтобы она не повторилась», — сказал декан Высшей школы экономики Санкт-Петербурга Валерий Гордин, потерявший в этой катастрофе 28-летнего сына и невестку.

Мемориал «Сад памяти» представляет собой коридор из заостренных плит, с высеченными на них именами всех погибших в крушении лайнера, и конструкций из металла в виде труб, которые в ветреную погоду будут издавать естественный гул. При выборе проекта памятника опирались на мнение родственников погибших, которые просили не использовать географические названия или детали самолётов.

Частью комплекса также является «Роща памяти», представляющая собой массив из 128 краснолистных клёнов, по числу семей погибших, и аллею из 25 елей — по числу погибших в катастрофе детей.

«Сегодня мы открываем не просто памятный мемориал, но и аллею памяти. Эта аллея из живых деревьев будет живым напоминанием о тех, чья жизнь трагически оборвалась в результате террористического акта, о тех людях, которые летели с отдыха веселые, радостные, мечтали рассказать родными и близким, как они отдыхали. Каждый может посадить здесь дерево памяти, приходить и ухаживать за ним. Это будет то место, где можно будет всегда собраться не только родственникам, но и тем, кто верит в то, что память — это главное, что есть у нас», — обратился к собравшимся губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Амалия Вишнева, потерявшая при крушении этого рейса 27-летнего сына Армена, рассказала собравшимся о книге памяти — сборнике стихов «Света вечного свет», посвященном трагедии 31 октября. По её словам, два года назад только за первую декаду ноября 2015 года на одном из литературных порталов было опубликовано около полутора тысяч стихов, посвященных этой трагедии.

«Многие говорили, что писали плачущим сердцем, от души и из души. Каждое слово — слеза, каждая строфа — грусть и печаль», — сказала она.

Родственниками были отобраны стихи 170 авторов, наиболее близких им по восприятию сочинений. 40 стихов написали родные погибших. Всего в сборнике 456 страниц. Каждому погибшему посвящен отдельный разворот, размещены фотографии и стихотворные строки. Книга выйдет ограниченным тиражом и будет принесена в дар семьям погибших.

«Два года назад мы все были раздавлены горем, нам казалось, что мы не сможем жить дальше. Но на наши слезы откликнулась вся страна», — сказала Оксана Федорова, потерявшая в небе над Синаем мать и отца, и прочла перед собравшимися стихи.

«Мы были чужие, друг друга не знали.

Мы счастливо жили, спокойно мы спали.

Упал самолет, был октябрь, ненастье.

Безвременно кончилось мирное счастье.

Мы стали чуть ближе, ведь горе сближает.

И слышно, как общее сердце страдает.

Уже не чужие, мы вместе в полете.

Летим с октября на одном самолете.

Порой тяжело, даже невыносимо.

Откуда для жизни найти в себе силы?

Теперь мы родные, мы будем держаться,

Ведь жизнь наизнанку должна продолжаться».

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Несколько дней назад еще один памятник жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом установили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Мемориал «Сложенные крылья» установлен на месте захоронения неидентифицированных останков жертв трагедии, которые были преданы земле в мае этого года. Памятник представляет собой крылья самолета, перед которыми установлен саркофаг, рядом высажена аллея с туями.

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