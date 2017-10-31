В общественном транспорте Челябинска вновь дорожает проезд

Челябинск, , 16:23 — REGNUM В муниципальных автобусах Челябинска проезд подорожает с 20 до 23 рублей. Соответствующее решение приняла городская дума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее такая цена была установлена в трамваях и троллейбусах. Теперь во всём муниципальном общественном транспорте действует единый тариф. Льготные расценки сохранены.

Председатель городской думы Станислав Мошаров отмечает: общественный транспорт Челябинска находится в тяжёлом положении. Подвижного состава не хватает. Повышение цен — вынужденная мера, целью которой является поддержка транспортников. Но для коренного улучшения ситуации нужны серьёзные инвестиции.

Также он посетовал на обилие в Челябинске незаконных пассажироперевозчиков. По его словам, с ними необходимо разобраться.

В свою очередь, глава города Евгений Тефтелев отмечает, что в Челябинске одна из низких цен на проезд среди региональных центров Урала. В Екатеринбурге пассажиры платят 28 рублей, в Тюмени 27, а в Кургане 25.

По его словам, новым властям Челябинска удалось сохранить муниципальный общественный транспорт, пишет 74.ru. Он отметил, что ситуация, когда 150 автобусов стояли без дела, была создана не при нём. В то же время, несмотря на банкротство муниципального пассажирского автотранспортного предприятия и на угрозу банкротства электротранспортного предприятия общественный транспорт в городе работает.

Отметим, на форумах и в соцсетях некоторые граждане опасаются, что теперь свои цены поднимут частные перевозчики. Их доля на рынке пассажироперевозок до сих пор велика. Напомним, ранее городские власти заявляли о планах довести соотношение муниципалов и частников к отметке 50 на 50. Но, как полагают некоторые наблюдатели, пока это несбыточная мечта.