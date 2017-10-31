Яровая предложила расширить категорию неплательщиков за капремонт

Ставрополь, , 16:13 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») настаивает на освобождении от уплаты взносов на капитальный ремонт жителей домов, подлежащих сносу из-за недостатка сейсмоустойчивости.

Сегодня от уплаты взносов на капитальный ремонт освобождены собственники помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. Но это не относится к домам, подлежащим сносу в связи с недостатком сейсмоустойчивости.

«Мы будем предлагать восстановить справедливость и обеспечить единый подход в отношении объектов, капитальный ремонт которых в принципе не может быть осуществлён», — сказала Яровая на заседании президиума Совета законодателей, который проходит в Ставрополе.

Нововведение коснется жителей 27 субъектов РФ — там находятся сейсмически опасные районы.

Также парламентарий считает целесообразным в будущем перейти от укрепления домов с недостатком сейсмоустойчивости к строительству новых объектов.