Емельянов о введении в УК понятия «уголовный проступок»: «Позитивная идея»

Москва, , 16:01 — REGNUM Инициатива Верховного суда России о введении в Уголовный кодекс (УК) РФ понятия «уголовный проступок» в целом «позитивная». Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия) заявил «Агентству городских новостей Москва».

«В принципе, это позитивная идея, потому что там совершенно разные последствия при совершении преступления и уголовного проступка, в том числе и с точки зрения наличия судимости, последующих ограничений и так далее, — сказал Емельянов. — Поэтому, я считаю, что такую инициативу можно было бы поддержать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд России подготовил законопроект, согласно которому 80 преступлений, попадающих под статьи УК РФ, будут считаться «уголовными проступками», а обвиняемых будут освобождать от наказания.

Читайте также: Верховный суд РФ предложил считать проступками 80 уголовных преступлений