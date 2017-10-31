Петербург и Ленобласть предупредили о сильном ветре и скользких дорогах

Санкт-Петербург, , 15:56 — REGNUM Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет ухудшаться на фоне перехода температуры в минусовые значения и усиления ветра. В связи с этим ожидается осложнение дорожной ситуации.

Как сообщило 31 октября Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, ссылаясь на данные синоптиков, на высоте 25 метров ожидается усиление северного ветра до 12−14 м/с.

В среду, 1 ноября, ночью местами небольшой снег, ветер северный, северо-западный скоростью 6−11 м/с. Температура воздуха ночью −1…−3 градуса, днем −1…+1 градус. На дорогах местами гололедица.

Как отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в Петербурге и Ленинградской области погода в разных местах пока заметно отличается, в зависимости от района.

«Местами снег, в других районах еще дождь. Тепло пока только вблизи Ладоги и Санкт-Петербурге. Но в ночь на среду повсеместно будет холодать, поэтому на дорогах, особенно на мокрых участках, обстановка станет сложная», — сообщил Колесов на своей странице в соцсети.

По данным Северо-Западное управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 ноября в Ленинградской области — облачная с прояснениями погода. Ожидается небольшой снег — ночью в большинстве районов, днем местами Температура воздуха ночью −2…−7 градуса, днем −3…+2 градуса. На дорогах местами гололедица.