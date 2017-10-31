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Дорогой Новый год: какую сумму выделят из бюджета Оренбурга на праздник?

Общество

Чиновники активизировались и начали объявлять так называемые новогодние аукционы на госпортале. На фейерверки готовы потратить в общей сложности более 700 тыс. рублей, на тематическое оформление города к Новому году — более 2,3 млн рублей, на праздничные баннеры — 250 тыс. рублей

Дорогой Новый год: какую сумму выделят из бюджета Оренбурга на праздник?
Новогодние украшения

Оренбург, 31 октября 2017, 15:51 — REGNUM  В Оренбурге началась пока незримая подготовка к Новому году. На портале zakupki.gov.ru объявлены аукционы на оказание новогодних услуг.

В частности, на затейливый разноцветный салют у главной ёлки возле Дома Советов из горбюджета готовы выделить 200 тыс. рублей. За эти деньги небо озарят 594 залпа, а длительность фейерверка составит пять-восемь минут. Кроме того, фейерверки запустят еще и в двух округах. Так, администрация Южного округа объявила торги на 250 тыс. рублей за 705 залпов, а администрация Северного округа — на 270 тыс. рублей. Чиновники Северного округа разместили объявление ещё весной 2017 года, и техзаданием предусмотрено два этапа пиротехнического шоу: первый этап по 10 сентября, второй — до 30 декабря (включает три шоу).

Также объявлены торги на оказание услуги по тематическому оформлению Оренбурга к празднованию Нового года. Начальная цена лота — 2 328 600 рублей. Источник — опять же городской бюджет. За эти деньги исполнитель должен украсить деревья светодиодными гирляндами, выполнить архитектурную подсветку ледяных фигур, создать световой эффект у Дома Советов при помощи лазерных проекторов, изготовить светодиодный фонтан, установить акустическое оборудование. Кроме того, необходимо на главной пешеходной улице (Советской) до 18 декабря оформить 90 опор освещения световыми конструкциями. В общую сумму включены также монтаж, оформление, демонтаж ёлки высотой 15 метров у Дома Советов и оформление фотозон у дома регионального правительства.

Администрация Южного округа объявила торги на оказание услуг по изготовлению трёх ледяных фигур (Деда Мороза высотой 2,6 метра, Снегурочки и символа 2018 года — собаки — высотой 2,3 метра) за 100 тыс. рублей. Фигуры должны выполнить до 20 декабря. Услуги по световому оформлению округа (деревьев, ёлок, световых фигур) оценили в 662 784 рубля, поставку световых кронштейнов — в 243 040 рублей. На поставку сосен выделят около 400 тыс. рублей.

Северный округ объявил о торгах на оказание услуги по поставке 1800 сосен для новогоднего оформления. Цена лота — 225 тыс. рублей. Стоит отметить, что на этом так называемые новогодние лоты не закончатся. Новый год — время подарков, значит, впереди торги на оказание услуг по их поставке. Примечательно, что аукционы объявляют округа, а платит город.

Добавим, что на портале госзакупок уже появились аукционы на оказание услуг по проведению новогодних корпоративов. Так, одна крупная компания готова отдать более 1,8 млн рублей за организацию праздника.

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Новый год

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