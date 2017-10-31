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Спейси лишен премии «Эмми» за домогательства к подростку

Общество

Кевин Спейси сексуально домоглася до несовершеннолетнего Энтони Рэппа более 30 лет назад

Вашингтон, 31 октября 2017, 15:40 — REGNUM  Американский киноактер Кевин Спейси не будет удостоен международной кинопремии «Эмми — 2017» в связи с его домогательствами к несовершеннолетнему актеру Энтони Рэппу. Об этом пресс-служба кинопремии сообщает 31 октября на официальной странице в Twitter.

«Международная академия объявляет, что в свете последних событий Кевин Спейси не будет удостоен премии «Эмми — 2017 года», - говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября 2017 года Кевин Спейси признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации и заявил, что не намерен больше это скрывать.

Случай с обвинением в домогательстве к подростку подтолкнул актера признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. О домогательствах, произошедших 30 лет назад, заявил Энтони Рэпп, ему тогда было 14 лет.

В ответ Спейси написал в Twitter, что уважает Рэппа, но не помнит об этом случае и приносит извинения за свое поведение.

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