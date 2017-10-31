В Узбекистане запустили авиасообщение Самарканд – Стамбул

Самарканд, Узбекистан, , 15:10 — REGNUM В Узбекистане началось регулярное воздушное сообщение по маршруту Самарканд — Стамбул — Самарканд, сообщает пресс-служба Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» («Узбекские авиалинии»).

«Лайнер Boeing 757 «Узбекистон хаво йуллари» с 177 пассажирами на борту в международном аэропорту «Самарканд» проводили в торжественной обстановке», — сообщили в компании.

Отмечается, что авиабилеты по новому маршруту были распроданы практически сразу — спрос на направление в Турцию всегда был очень высоким, а новый авиамаршрут является «настоящим подарком для жителей Самаркандской области».

«И Узбекистан, и Турция имеют колоссальные возможности в области туризма. Полное задействование этого потенциала, увеличение туристического обмена дадут огромный экономический эффект», — подчеркнули в пресс-службе.

Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 757 и Airbus А320 по понедельникам и, начиная с 16 ноября, по четвергам.

Напомним, с 29 октября Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» перешла на зимнее расписание и увеличила частоту авиарейсов по ряду направлений, в том числе в индийский Армитсар и столицу Южной Кореи — Сеул.

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