В Ярославле коммунисты обещают вместо остановок ставить свои палатки

Ярославль, , 14:57 — REGNUM Депутаты муниципалитета пытаются решить проблему нехватки остановочных комплексов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В этом году в Ярославле массово сносили остановочные комплексы, лишая пассажиров защиты от ветра, дождя, снега. Взамен обещали поставить новые и современные, но дело идет не очень споро. Сегодня, когда погода «балует» ярославцев сильными затяжными дождями и мокрым снегом, терпению жителей наступает конец. Тем более что проблема с остановками не теряет своей актуальности, а решают ее городские власти очень странно, лихорадочно переставляя старые остановки из одного конца города в другой. Новые же комплексы вызвали критику со стороны горожан, так как вмещают они максимум 8−10 человек и не особо защищают от дождя и снега.

Кто виноват и что делать? ИА REGNUM опросил депутатов муниципалитета

«Давайте не будем все мешать в кучу и валить на мэрию. Есть же подрядчики, изготовители, установщики. И они тоже могут не справляться с ситуацией. Конечно, это ненормально, что люди в дождь, снег стоят на остановках без крыши стоят на остановке. Чья это ошибка? Надо разбираться. Назовите мне конкретные адреса — будем предъявлять претензии адресно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля 7 созыва Дмитрий Соколов.

«Люди, приходящие ко мне на прием, часто на эту тему жалуются. Мэрии Ярославля надо усилить работу в этом направлении. И даже не надо сейчас искать виновного и его наказывать. Это уже второе дело. Для людей главное, чтобы остановки появились, а не наказание того, кто их не установил. На ближайшем муниципалитете этот вопрос обсуждаться не будет. Я поднимать тему тоже не стану — мы и так ее решаем, постоянно взаимодействуя с мэрией в рабочем порядке», — сказал корреспонденту депутат муниципалитета Ярославля 7 созыва Алексей Малютин.

«Это проблема возникла в 2014 году, когда стали активно сносить незаконные НТО. Но тогда никто не думал, что надо ставить что-то взамен. Если я не ошибаюсь, то таким образом без замены убрали около 500 остановочных комплексов. Депутаты постоянно обсуждают эти вопросы на комиссии по ЖКХ. В декабре заканчиваются сроки выполнения контрактов и мы планируем в этот месяц в муниципалитете заслушать представителей ДГХ мэрии, чтобы понять, как идет дело. Сейчас городские власти договариваются с предприятиями, чтобы они устанавливали остановки за свой счет, но при этом могли бы размещать на них свою рекламу», — сказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

«Очень много жалоб из Дзержинского района, где остановки убрали, а взамен ничего не поставили. Еще у меня есть одно обращение из Кировского района, где люди недоумевают — почему вместо нормальной остановки поставили такую, которая не закрывает от дождя. В сентябре фракция КПРФ разговаривала с мэром и он клятвенно обещал, что до 1 декабря все остановки будут установлены. Сейчас у мэрии трудности, войдите в положение — просил тогда мэр. Срок озвучен. Мы ближе к нему начнем мониторить все районы города, собирать жалобы ярославцев. Если к этому срок мэр не сдержит слова, то мы на остановках разместим палатки КПРФ, чтобы люди могли укрываться от снега. Весь город мы не закроем, но хоть как-то поможем в решении проблемы», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Евгения Овод.

«На ближайшем муниципалитете мы это вопрос обязательно поднимем. Не знаю, какая фракция это сделает — договоримся между собой, чтобы базар не устраивать. Но этот вопрос волнует всех. К нам избиратели постоянно обращаются и говорят: «Где же, где же остановки?». И мы переадресуем эти вопросы в мэрию. Посмотрим, что ответит заместитель мэра Алексей Торопов, который курирует этот вопрос. Мне непонятно, почему предыдущий созыв депутатов совместно с мэрией принял решение закупать эти остановки в другом регионе. Уверен, что в Ярославле или даже области можно было найти фирму — производителя», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Илья Советов.

Что же, согласимся с Евгенией Овод — ярославцам в любом случае придется ждать еще месяц, а уже потом смотреть — исполнит лир мэр свое обещание.