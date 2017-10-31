В Литве заговорили о дискриминации собственных граждан в пользу беженцев

Вильнюс, , 14:38 — REGNUM Член парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Лауринас Кащюнас обратился к министру соцзащиты и труда и Линасу Кукурайтису с связи с предложением министерства соцзащиты и труда создать условия для иммигрантов получать частичную компенсацию за арендуемое жилое помещение, сообщили ИА REGNUM сегодня, 31 октября, в Сейме Литвы.

«Я убежден, что эти дополнительные компенсации — социально несправедливые по отношению к нашим гражданам и могут вызвать дополнительные проблемы интеграции иностранцев, повысить чувство несправедливости, культурное и социальное напряжение в литовском обществе», — считает Кащюнас.

По словам парламентария, стоит подчеркнуть, что сегодня 30,1% граждан Литвы «на грани нищеты» (по данным Евростата — за гранью, а не на грани — ИА REGNUM ), по социальной изоляции «мы находимся на дне ЕС».

Дополнительные финансовые поощрения иностранцам, переселенным в Литву, могут вызывать возмущение со стороны общества, полагает депутат. В этом контексте также стоит подчеркнуть, что не все граждане Литвы имеют право на субсидии по аренде жилья: 6 октября 2016 года самоуправления внесли в список лиц, которые могут претендовать на временную поддержку при аренде жилья, 10 482 человека (семьи), и их число постоянно растет. Между тем получателям убежища субсидии по аренде жилья предоставлялись бы всем без исключения.

По словам Кащюнаса, результаты интеграционной политики показали, что такие лица чаще всего не связывают свое будущее с Литвой, поэтому дополнительные финансовые поощрения, с помощью которых власти пытаются убедить свободных людей остаться Литве, «лишаются смысла».

«Экономическое неравенство, неравномерное распределение благополучия вместе с иммиграционной политикой «открытых дверей» способствовали радикализации общества большей части стран Западной Европы, настроениям политического протеста. Поэтому мы должны не только анализировать вызовы, с которыми в последнее время сталкивается Европа, но и не повторять ошибок», — заявил Кащюнас.