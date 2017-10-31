Гильдия продюсеров Америки исключила Вайнштейна навсегда

Вашингтон, , 13:54 — REGNUM Скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в многочисленных сексуальных домогательствах, привел к его пожизненному исключению из Гильдии продюсеров Америки (Producers Guild of America). Это следует из сообщения на сайте организации.

Члены национального совета директоров Гильдии единогласно поддержали инициативу о выводе Вайнштейна из рядов организации без права восстановления. При этом отмечено, что новые эпизоды с участием продюсера продолжают вскрываться.

«Ни в нашей отрасли, ни в рядах гильдии не может быть больше терпимого отношения к сексуальным домогательствам», — подчеркнуто в сообщении.

16 октября гильдия продюсеров приступила к аннулированию членства Вайнштейна. Устав организации отводит 15 дней на возможность в таких случаях оправдаться. Однако продюсер предпочел не отвечать на предъявленные обвинения и согласился покинуть гильдию.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее многие актрисы заявили о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. По данным TMZ, о навязчивом внимании продюсера рассказали уже 50 женщин, в их числе также манекенщицы, костюмеры и сценаристы.

20 октября полиция Лос-Анджелеса приступила к расследованию в связи со скандалом. Вайнштейн был выведен из состава Американской академии киноискусств, а позже покинул совет директоров своей компании The Weinstein Company.

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