Адвокаты Карелии бастуют из-за многомиллионных долгов со стороны МВД

Петрозаводск, , 14:02 — REGNUM Адвокатская палата Республики Карелия рекомендовала своим членам не работать государственными защитниками по поручениям регионального МВД, сообщает 31 октября корреспондент ИА REGNUM.

Министерство накопило семь миллионов долга по оплате труда государственных защитников по уголовным делам. Это значит, что с конца сентября следственные органы МВД не смогут предоставить адвоката за счет государства тем, у кого нет денег на своего защитника. Тем самым расследование многих уголовных дел фактически остановится.

«Дело в том, что без адвокатов нельзя следственные действия проводить, — объясняет президент Адвокатской палаты Карелии Михаил Ямчитский. — Я не могу быть уверенным в том, что следственные действия не проводятся, так же как я не могу быть уверенным в том, что все адвокаты выполняют решение совета палаты. Мы не можем каждого адвоката проконтролировать.

Но решение совет принял, в первую очередь, в интересах адвокатов. Потому что люди, не имеющие адвокатского статуса, в подобной ситуации оказываются в лучшем положении, чем адвокаты. Если вам на работе не заплатили заработную плату в течение трех месяцев и больше, то в отношении вашего работодателя возбудят уголовное дело. И, кроме всего прочего, вы в этот период можете даже вагоны пойти разгружать, зарабатывать какие-то деньги, чтобы кормить вашу семью. Адвокаты такой возможности лишены в принципе. Не потому что они не хотят, а потому что есть закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», где указано, что статус адвоката предусматривает невозможность выполнения адвокатом иной оплачиваемой работы».

В адрес Адвокатской палаты республики министр внутренних дел по Республике Карелия Дмитрий Сергеев написал письмо. В нем руководитель республиканского МВД сообщил, что на услуги защитников в этом году министерству была необходима сумма в 53,5 миллиона рублей. Однако ведомство получило двумя траншами всего 35,4 миллиона. Долгов перед адвокатами не имеют следственные органы полиции всего трех районов Карелии, например Кемского. Но и в них осталось на эти цели всего по сто тысяч рублей: расплатиться с долгами не получится. Необходимы изменения в федеральный бюджет этого года.

«Ситуация исключительная, мы это прекрасно понимаем, и мера, которую мы приняли, тоже исключительная. Никто этой ситуации не рад. Мы на эту меру пошли как на крайнюю. Потому что ситуация такая возникала в прошлом году дважды: в начале и в конце года. Мы пошли на эту крайность в надежде, что что-то изменится в планировании финансирования. Если бы отдельной защищенной строкой бюджета деньги бы выделялись на оплату труда защитников, то им бы хватало. А они, к сожалению, выделяются немножко по-другому и в течение года расходуются на другие цели. И к концу года их, естественно, не хватает, — отметил Михаил Ямчитский.

Как сообщало ИА REGNUM, «забастовки адвокатов» также отмечены на Урале: в Челябинской и Свердловской областях. Госзащитники последней намерены прекратить сотрудничество с полицией с 1 ноября.

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