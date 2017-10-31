В деле о гибели солдата в Печах появился ещё один подозреваемый

Печи, Белоруссия, , 17:28 — REGNUM В Белоруссии число фигурантов уголовного дела о гибели 21-летнего солдата-срочника в военной части в Печах увеличилось до одиннадцати человек. Об этом сегодня, 31 октября, сообщила официальный представитель следственного комитета республики Юлия Гончарова.

По ее словам, в настоящее время следствие предъявило обвинение десяти военнослужащим, среди которых восемь сержантов, прапорщик и офицер. К еще одному офицеру применена мера процессуального принуждения, а именно обязательство о явке. Пока следствие рассматривает его как подозреваемого. Расследование продолжается. Гончарова отметила, что сейчас устанавливается причастность других лиц к совершению преступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в борисовских Печах 3 октября было обнаружено тело солдата-срочника Александра Коржича со связанными ногами и футболкой на голове. СК Белоруссии возбудило уголовное дело на факту гибели военнослужащего. Расследование взял под личный контроль президент республики Александр Лукашенко.

В связи с инцидентом министр обороны страны распорядился уволить командира воинской части — начальника школы, где проходил службу погибший. Изначально правоохранители рассматривали суицид как основную версию произошедшего. Однако позднее список версий расширился: следствие рассматривает также возможное доведение до самоубийства или намеренное убийство. По словам председателя СК Белоруссии Ивана Носкевича, в связи с инцидентом возбуждено уже 13 головных дел. Это и неуставные взаимоотношения, и халатность, и мошенничество. Расследование ведут 15−20 следователей.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что на теле молодого человека имелись многочисленные гематомы. Однако 25 октября по результатам судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что на теле Коржича побоев обнаружено не было. Носкевич заявил, что родственники погибшего приняли за побои трупные пятна.

Более того, в результате расследования этого дела, как сказал председатель СК, следствие стало изучать материалы о случаях гибели или травмирования солдат за последние шесть лет. Носкевич объяснял, что это не связано с общественным резонансом. Дело в том, что многие годы фигуранты по тем делам молчали, а теперь стали говорить и менять показания. В связи с этим появилась возможность того, что какие-то дела могут дойти и до суда.

Дело о гибели Александра Коржича стало самым резонансным в Белоруссии за последние годы. В связи с этим даже появилась петиция об отставке министра обороны, которая затем была удалена по инициативе военного ведомства на время проверки, а в Борисовичах активист проводил одиночный пикет. Трагедию в военной части попыталась использовать в своих интересах прозападная оппозиция. Незарегистрированные в республике «Социально-христианское движение» и «Белорусская христианская демократия» подавали заявку на проведении акции против дедовщины в армии возле здания министерства обороны, но она была отклонена из-за выбранного места организации мероприятия.

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