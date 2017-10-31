«Врачи без границ» закрывают пункты по борьбе с холерой в Йемене

Сана, , 13:42 — REGNUM Медицинская благотворительная организация «Врачи без границ» закрывает большинство из своих 37 отделений по борьбе с холерой в Йемене, сообщает 31 октября Reuters.

Причиной подобного решения является, по словам медиков, сокращение случаев заболевания данным вирусом.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) за последние шесть месяцев в Йемене было зарегистрировано 884 тыс. 368 случаев заболевания холерой. 2 тыс. 184 человека скончались.

«Количество случаев заболевания холерой в центрах «Врачей без границ» значительно снизилось, что и стало причиной закрытия большинства центров по борьбе с холерой», — говорится в заявлении благотворительной организации.

По данным «Врачей без границ», за последнюю неделю было зафиксировано 567 новых случаев заражения холерой, в то время как пик эпидемии пришелся на третью неделю июня, когда было выявлено 11 тыс. 139 случаев заболевания.

Напомним, основной причиной эпидемии холеры в Йемене стала продолжительная гражданская война, в ход которой вмешалась коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. Военные действия наносят непоправимый ущерб инфраструктуре страны, в том числе медицинским учреждениям, что создает трудности в оказании медицинской помощи населению страны.

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