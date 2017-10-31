Почти полтонны нефтепродуктов вылилось в реку Волга в Астрахани

Астрахань, , 13:37 — REGNUM В Астрахани на реке Волга появились большие чёрные пятна. Они были обнаружены вдоль причальной стенки на акватории порта Астрахань на днях. Сообщение о случившемся поступило дежурному Каспийского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», передаёт ИА REGNUM 30 октября.

Как уточнили в ведомстве, это были нефтяные пятна с большим содержанием наплавного мусора. Общая площадь загрязнения составила почти 1000 кубометров.

Ликвидаций загрязнения реки занялись специалисты аварийно-спасательного формирования Каспийского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота». На место прибыли аварийно-спасательное подразделение с оборудованием для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, судно-бонопостановщик с понтоном и спасательный катер.

Всего удалось собрать с поверхности воды почти 450 кг нефтепродуктов и замазученного мусора. Откуда они взялись, и кто виновник сложившейся ситуации, не сообщается. Однако это уже второй случай за последние две недели.

Так, отдельные пятна нефтепродуктов были обнаружены на акватории морского порта Астрахань в районе причала ФГУП «Росморпорт» и 15 октября. Всего было загрязнено почти 400 кв. м. Специалисты локализовали загрязнение боновыми заграждениями и полностью ликвидировано с применением сорбирующих материалов.

Как отмечают экологи, пятно могло возникнуть из-за слива льяльных (содержащих нефтепродукты) вод с судов, стоящих в порту. Возможно, это и дорожная грязь вместе с остатками бензина, которая вытекает из ливневок прямо в реку. Фотографию маслянистого пятна около причальной стенки разместил неделю назад в соцсети один из пользователей. По его словам, оно появилось после дождя.

«На подсланевые воды этот не похоже, так как масляная пленка ложится поверх воды, а это просто осадок грязи из леневки», — предполагает участник интернет-сообщества «Типичная Астрахань».

Помимо стоков из ливнёвки, по мнению пользователей, это может быть и канализация, и нефть.

«Все лето Волга в подобных пятнах была», — констатирует Наталья Д.

Вред реке Волга в Астраханской области наносят не только действующие суда, но и затонувшие корабли. На сегодня на дне водоёмов региона продолжают оставаться почти 200 плавсредв. Между тем, по словам Волжского межрегионального природоохранного прокурора Вениамина Селифанова, в судов, которые мешают судоходству, закрывают фарватер или создают реальную угрозу жизни и здоровью в регионе не осталось.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным из доклада об экологической ситуации в Астраханской области в 2016 году концентрация нефтепродуктов в Волге была превышена в разы, а в некоторых местах уровень загрязнения достигал критического. Так, помимо нефтепродуктов в воде были обнаружены окисляемые и трудно окисляемые органические вещества, фенолы, соединения железа, меди, цинка, никеля, ртути, нитриты и сероводород с сульфидами.

Подробнее: Неутешительные выводы: концентрация нефтепродуктов в Волге превышена в разы

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