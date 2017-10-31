Авиакомпания Finnair будет взвешивать пассажиров

Хельсинки, , 13:00 — REGNUM Финская авиакомпания Finnair с ноября будет взвешивать пассажиров. Об этом сообщает 30 октября на своем сайте телекомпанияYle.

К таким мерам авиакомпания прибегнет, чтобы точнее распределить нагрузку на самолет и скорректировать заправку авиалайнеров. Фиксироваться будет общая масса — вес человека и его ручная кладь.

Пассажиры нередко берут с собой беспошлинные покупки, вес которых может достигать нескольких килограммов. В зимнее время года лишний вес добавляют толстые куртки и теплая обувь. Авиаперевозчик также хочет выяснить, как отличается вес человека, отправляющегося в командировку, от веса пассажира, который летит в отпуск.

Взвешивание будет происходить добровольно, а результат сообщат только пассажиру. В базу его данные будут вносить анонимно.

Сейчас авиакомпания использует данные Европейского агентства авиационной безопасности за 2009 год. Согласно им, средний вес мужчины с багажом составляет 88 кг, женщины — 70 кг, а ребенка до 12 лет — порядка 35 кг.

В авиакомпании считают, что цифры занижены по сравнению с нынешним средним весом жителей Финляндии. К тому же, услугами авиакомпании пользуются и другие национальности, вес которых может значительно отличаться от веса финских пассажиров.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания UTair начала ребрендинг. Логотип представит собой слегка наклоненную букву U. Новый шрифт станет лаконичнее, вторая буква в названии будет строчной. Разработка логотипа и фирменного стиля стоила организации 4 млн рублей.

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