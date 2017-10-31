Осужден участник ДТП, в котором погиб вице-спикер Заксобрания Петербурга

Всеволожск, Ленинградская область, , 13:06 — REGNUM Всеволожский городской суд Ленинградской области сегодня, 31 октября, признал виновным и приговорил к реальному сроку лишения свободы Дмитрия Изотова, признанного виновником резонансного ДТП в Ленобласти, в котором в августе 2016 года погиб вице-спикер Заксобрания Петербурга Павел Солтан и его жена.

Водитель обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью трём лицам).

По версии следствия, с которой согласился суд, 14 августа 2016 года Дмитрий Изотов, управляя автомобилем Mercedes, на 43 км автодороги Парголово-Огоньки во Всеволожском районе Ленобласти выехал на встречную полосу и совершил столкновение с легковым автомобилем Toyota, которым управлял Павел Солтан.

В результате ДТП Солтан и его супруга погибли, а дочери и другим двум пассажирам автомобиля Изотова, включая малолетнего ребёнка, причинены телесные повреждения, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью человека.

Суд признал Изотова виновным и приговорил мужчину к 4,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Адвокаты осужденного намерены обжаловать обвинительный приговор. В ходе суда Изотов утверждал, что не его автомобиль, а машина Солтана оказалась на встречной полосе перед ДТП.

Добавим, что получившая тяжелые травмы в той аварии дочь вице-спикера — Анастасия Солтан — в конце ноября 2016 года покончила с собой, так и не сумев пережить гибель родителей.

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