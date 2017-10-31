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Автомобилистов Москвы призвали к бдительности из-за непогоды

Общество

В ближайшие сутки в Москве и Подмосковье ожидается ухудшение погодных условий

Москва, 31 октября 2017, 12:26 — REGNUM  Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призывает водителей быть внимательнее на дорогах Москвы из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Ухудшение погодных условий может негативно повлиять на дорожно-транспортную ситуацию, особенно в утренний и вечерний часы пик, — говорится в сообщении. — Сильнее всего непогода отражается на участках с эстакадами, мостами и тоннелями».

В ведомстве рекомендуют водителям транспортных средств неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать необоснованных маневров и резких торможений, держать дистанцию, а также не выезжать на дорогу на летней резине.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в ближайшие сутки в Москве и Подмосковье ожидается ухудшение погодных условий, гололедица, мокрый снег с дождем.

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