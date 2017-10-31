Митингующих под Верховной радой больше не будут охранять

Киев, , 12:15 — REGNUM Охрана митинга у здания Верховной рады снята, написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 31 октября в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, правительство потратило много сил и ресурсов на то, чтобы поддерживать охрану протестующих. В связи с нецелесообразностью дальнейшей охраны, сотрудники полиции были отпущены, силы МВД по охране периметра сняты.

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«Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой — больше не намерен. Дал команду снять силы МВД по охране периметра», — сказал Аваков.

Напомним, с 17 октября у стен украинского парламента проходит митинг радикальных организаций во главе с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Протестующие разбили палаточный городок в правительственном квартале, чтобы круглосуточно проводить митинг.

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29 октября Саакашвили собрал «народное вече» из митингующих, на которое пришло порядка 400 человек. При этом охраняли протестующих более 700 сотрудников правоохранительных органов.

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