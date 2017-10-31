Владимир Путин наградил медалью главу Первомайского района

Пречистое, Ярославская область, , 11:47 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении главы Первомайского района Инны Голядкиной медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации района.

Инна Голядкина возглавила район в 2008 году и стала первой женщиной — главой администрации Первомайского района.

«Для меня это было очень неожиданно — мне позвонил главный редактор нашей районной газеты «Призыв» и рассказала про награду. Я думаю, что это отметили не только меня, но и всех жителей района за те изменения, которые мы вместе достигли за последние годы в сфере ЖКХ. Самое заметное дело — это установка водоочистных сооружений в селе Пречистое три года назад. Награда, как мне кажется — это не только повод для радости и гордости, но и мотивация работать дальше еще лучше», — сказала корреспонденту ИА REGNUM глава Первомайского района Инна Голядкина.

Это уже вторая награда глав райадминистраций региона. В августе этого года Президент России Владимир Путин наградил главу Угличского района Ярославской области Анатолия Курицина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени