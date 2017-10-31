«Дело Спейси»: актера раскритиковали за каминг-аут

Вашингтон, , 11:40 — REGNUM Актера Кевина Спейси, который ранее признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, обвинили в том, что он пытается «спрятаться за радугу» на фоне обвинений в домогательствах. Об этом сообщает People со ссылкой на мнение критиков.

«Спейси критикуют за попытку «спрятаться за радугу» после того, как он извинился за сексуальные домогательства по отношению к актеру Энтони Рэппу, когда тому было только 14», — передает вещатель.

Ранее артист Кевин Спейси на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что он является гомосексуалистом и не намерен больше скрывать данный факт. По его словам, на протяжении всей своей жизни он «любил мужчин и вступал с ними в романтические отношения».

Заявление Спейси было сделано после признаний актера Энтони Рэппа, который обвинил артиста в сексуальных домогательствах.

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