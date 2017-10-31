Люди бегут: Хабаровский край стал лидером ДФО по оттоку населения

Хабаровск, , 12:15 — REGNUM Из дальневосточных регионов продолжают уезжать люди. Хабаровский край стал лидером ДФО по оттоку населения. Миграционный прирост по данным Росстата на январь — июль 2017 года демонстрирует только Сахалинская область, но там прирост небольшой и на 50% обеспечен мигрантами, передает корреспондент ИА REGNUM.

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С января по август 2017 года Хабаровский край покинули 5307 человек.

«За такой период — это очень много. Это о чем говорит? О том, что люди не верят в перспективу дальнейшего проживания в регионе. О том, что нет стабильности, нет надежды на будущее. Это — очень, очень плохо. Это свидетельство того, что народ, коренной, дальневосточный народ не верит в будущее. Кем заменяется коренное население, уезжающее из регионов ДФО? Мигрантами из Центральной Азии? Теперь давайте посчитаем. Коренное наше, дальневосточное население мы здесь, выражаясь языком финансистов, «капитализировали» — оплатили родовспоможение в роддоме, детские сады, обучение в школе, техникуме, вузе, здравоохранение и прочее. И вот этот «капитал» в один прекрасный день собрался и «помахал ручкой». Что взамен? А взамен — плохо капитализированное население Центральной Азии — с низким уровнем образования, начальными трудовыми навыками и прочим. Если говорить о Хабаровском крае, то ситуация выглядит очень нехорошо. В былые годы мы отмечали отток населения из Приморья в Хабаровский край. А сегодня народ бежит из Хабаровского края. Это повод задуматься и региональным властям, и Минвостокразвития», — прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА REGNUM директор РЦНО миграционных процессов Сергей Пушкарёв.

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С Чукотки с начала 2017 года и по август включительно уехали 801 человек. Из Магаданской области — 548 человек. Еврейскую автономную область покинули 720 человек.

Не намного лучше, чем в Хабаровском ситуация в Приморском крае. С начала года по октябрь регион покинули 5133 человека.

Что характерно: пусть и небольшой, но все же прирост продемонстрировали Камчатка и Сахалин. Камчатка с начала года показала плюс 336 человек, но это столь малый прирост, что его вполне можно отнести на счет текущей арифметической погрешности — речь, тем более, о статистических данных.

Сахалин прибавил 1521 человек. Для Сахалина такие показатели очень не плохи. Учитывая, что в былые годы из региона народ попросту бежал. Однако из 1521 человека, обеспечившего региону миграционный прирост, 435 человек — мигранты из стран СНГ. То есть — те самые, «плохо капитализированные кадры», о которых говорит Сергей Пушкарёв.

Между тем, власти Сахалина заявили о том, что к 2020 году намерены создать в регионе 60 тыс. высокопроизводительных рабочих мест. Высокопроизводительных — это когда средняя заработная плата на производстве выше, чем в среднем по отрасли. К тому же, к 2020 году, правительство ожидает увеличение населения области на 3 тыс. человек.

Не за счет ли все тех же мигрантов? Но на высокотехнологичных производствах нужны современные, хорошо обученные кадры. Мигранты из Центральной Азии в данном случае задачи не решают.

«Мигранты сюда едут, чтобы нарожать детей, получить сахалинские льготы и уехать. На серьезных производствах они не работают — максимум на стройках, дворниками, и т. д. Для развития нужна наша, образованная молодежь. А вот она-то как раз и уезжает», — считают жители Сахалина.

Хабаровский край, ставший лидером ДФО по оттоку населения, занимает третье место на Дальнем Востоке по количеству высокопроизводительных рабочих мест. К 2020 году власти запланировали создание не менее 13 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест, а к 2025 — 30 тыс.

Но какое количество перспективной молодежи покинет регион навсегда к тому времени? И кто будет работать на всех этих производствах? Это сегодня — главный вопрос.

«Миграционные процессы всегда были, есть и всегда будут. Самое печальное, что на Дальнем Востоке сохранена печальная тенденция массового оттока населения. Причина — неудовлетворенность качеством жизни. Вспомните, в 90−91 годах прошлого века в ДФО проживало более 8 млн человек. Сейчас — 6,2 млн. Куда подевались остальные? Кто-то уехал, кто-то умер. Прироста нет, есть устойчивый «минус». Сейчас власти предпринимают попытки создавать точки развития, переселять людей на Дальний Восток, создают какие-то программы. Что-то даже получается, но в больших городах. Сегодня мои студенты привели данные собственных расчетов: к концу года в Хабаровске ожидается исторический максимум — 618 тыс. человек населения. А из районов люди бегут. Бегут за лучшей жизнью. Для властей всех уровней сегодня главнейшая задача — сохранение коренного населения в ДФО. Иначе все грандиозные проекты бессмысленны. Их просто некому будет реализовывать», — сказал политолог Владимир Чудесов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ДФО продолжает пустеть и это видно уже без всякой статистики. Методы «из Москвы» предлагаются самые разные. Так, писатель Эдуард Лимонов предложил заселять регион «методом кнута», введя в УК РФ статью «ссылка на Дальний Восток».

Ещё один москвич, председатель Общественного совета при Минвостокразивтия Сергей Габестро вообще в восторге от того, как развивается регион — и от идеи дальневосточного гектара, и от идей строительства на этих гектарах новых городов — он искренне верит в то, что эти города совсем скоро появятся. Ничего неудобного не видит Габестро и в том, чтобы дальневосточный торговый и промысловый флот ходил под удобными флагами, несмотря на то, что это прямо идет вразрез со словами президента Владимира Путина о том, что российский бизнес должен работать под российским флагом, а российские работники должны быть защищены российским законодательством.

Молодёжь не видит перспективы в проживании в ДФО.

«Нет возможности сделать карьеру. Нет возможности найти работу, которая приносила бы удовлетворение — как материальное, так и моральное. Скука. Тоска. Болото», — прокомментировал свой отъезд в Санкт-Петербург хабаровчанин Антон Ярский.

Таких, как Антон, по данным Росстата, в 2017 году насчитывается 5307 человек — только в Хабаровском крае.