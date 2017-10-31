Петербуржцы и калининградцы помогли восстановить могилу польского солдата

Калининград, , 11:54 — REGNUM В городе Кросно-Оджаньске восстановлена заброшенная могила польского солдата Петра Грицкевича. Привести в порядок надгробие помогли жители Санкт-Петербурга и Калининградской области.

Напомним, в августе 2017 года польское общество «Курск» обратилось к россиянам с просьбой помочь в восстановлении могилы польского солдата, который прошел славный боевой путь — от Ленино до Берлина в составе Войска Польского.

Родственников у Петра Грицкевича, скончавшегося в 1966 году, уже нет, поэтому муниципалитет Кросно-Оджаньске планировал ликвидировать могилу на коммунальном кладбище.

«Могиле угрожало удаление из-за отсутствия оплаты на продление ее существования на следующие 20 лет, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM командир «Курска» Ежи Тыц. — Мы решили заняться этим вопросом, чтобы не потерять память об этом солдате. Сначала мы заплатили 480 злотых (7,5 тыс. рублей. — ИА REGNUM ) — сумму, которая гарантирует неприкосновенность могилы до 2037 года. Затем за финансовой поддержкой мы обратились к россиянам».

Тыц поблагодарил за организацию помощи директора фонда «Кронштадтский морской собор в Санкт-Петербурге» Андрея Кононова и сопредседателя общественной организации «Калининград-Свиноустье-Ольштын» Михаила Пыресина.

Теперь на могиле польского солдата вместо ржавого металлического креста установлено гранитное надгробие, на котором выбиты слова: «Gryckiewicz Piotr, ur. 01.01.1889, zm. 02.03.1966 . Brał udział w pierwszej i drugiej wojnie swiatowej z pod Lenino do Berlina. Cześć jego pamięci». («Принимал участие в Первой и Второй мировых войнах от Ленино до Берлина. Честь его памяти»).

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что польский город Кросно-Оджаньске до войны был германским Кроссен-на-Одере. Город был взят солдатами Красной армии и Войска Польского в феврале 1945 года. В Кросно-Оджаньске есть братская могила, где покоятся 313 советских солдат, освободителей Европы от фашизма.

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