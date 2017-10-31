Почти 16 млрд рублей в Татарии потратят на спасение и очистку Волги

Казань, , 11:25 — REGNUM На реализацию республиканского проекта по спасению реки Волги в Татарии до 2025 года планируют потратить 15,9 млрд рублей. Из них федеральный бюджет выделит 8,6 млрд рублей, ещё 6,1 млрд рублей добавит республиканский бюджет. Об этом в рамках брифинга 31 октября сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава ведомства также рассказал о том, что республика была выбрана в качестве пилотного региона для реализации федерального проекта «Оздоровление Волги». Формирование республиканской части планируют завершить к 10 ноября, но уже сейчас в регионе проведена полная инвентаризация затопленных судов. Всего профильная рабочая группа насчитала их около 100.

Кроме того, по словам министра, с 2016 года была проведена работа по формированию и постановке на кадастровый учёт участков, расположенных в водоохранной зоне Нижнекамского и Куйбышевского водохранилищ.

«Было сформировано и постановлено на учёт порядка 6 тыс. га участков, и минимальная стоимость этих земель составляет около 570 млн рублей. Это те земли, которые сейчас на особом контроле, про которые мы можем сказать, что они у нас на замке. Предпринятые меры исключают возможность их незаконного выделения или захвата», — уточнил Фарид Абдулганиев.

Министр уточнил, что в рамках совместной работы с органами прокуратуры и органами Росприроднадзора за 2016−2017 годы было снесено 500 незаконных построек на берегах, а всего было выявлено порядка 1,7 тыс. фактов нарушения водоохранного законодательства.

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Напомним, межведомственную рабочую группу по реализации приоритетного проекта по сохранению Волги в Татарии возглавил премьер-министр РТ Алексей Песошин. В состав группы также входят представители профильных ведомств, гендиректор ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ» и руководитель ФГУ «Средволгаводхоз». Очередное заседание группы проходит в Казани сегодня, 31 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года в рамках совещания с участием руководителей 15 субъектов Федерации, где протекает Волга, и представителей ряда ведомств был анонсирован проект реабилитации реки. На его реализацию планируется выделить 257 млрд рублей.

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Между тем, в Казани горожане и активисты различных объединений жалуются на нарушения при застройке участков вблизи рек Волги и Казанки, а также их загрязнение. Так, в середине сентября 2017 года было признано законным привлечение к ответственности за нарушение водного законодательства АО «Казань Арена», чьим единственным учредителем является министерство земельных и имущественных отношений РТ. Стадион, отстроенный к Универсиаде-2013, сливает сточные воды в реку Казанка с нарушениями.

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