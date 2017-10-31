В морге под Воронежем нашли забытые трупы

Воронеж, , 11:12 — REGNUM Около тысячи нарушений выявили прокуроры в Воронежской области при проверке соблюдения законодательства в похоронной сфере. Причем требования закона нарушали не только частные компании, работающие в похоронном деле, но и органы власти. Об итогах проверки ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора Михаил Усов.

В числе выявленных нарушений 150 — связаны с ненадлежащим оформлением земельных участков, занимаемых кладбищами, нарушением санитарных требований при их эксплуатации. В 23 случаях местные органы власти проигнорировали обязанность создать специализированную похоронную службу, в итоге местные жители не могли воспользоваться ритуальными услугами бесплатно.

В Россошанском районе был выявлен вопиющий случай — тела двух людей на протяжении более чем пяти месяцев хранились в местном морге. Родственников у умерших не нашлось, и тела оставили в морге.

Нарушения были обнаружены и в областном центре. Проверка показала, что ООО «Похоронное бюро» не поводило дезинфекционную обработку транспорта после перевозки умерших, а водители перед выходом в рейс не проходили необходимый медосмотр. Нарушения в части организации предрейсовых осмотров выявлены и в работе ПАО «Воронежское похоронное бюро». Там, впрочем, комментируя претензии прокуратуры, отметили, что случай единичный и связан с «человеческим фактором».

«На данный момент любая возможность повторного нарушения исключена», — заявила представитель ПАО «Воронежское похоронное бюро».

В целом прокуратура выявила более 900 нарушений закона, должностным лицам внесено 323 представления, 16 незаконных нормативных актов опротестовано, а в 15 случаях направлены иски в суд.

Между тем, в начале октября СУ СКР по Воронежской области сообщило о возбуждении уголовных дел в отношении двоих сотрудников полиции, а также директора похоронной фирмы. По данным следствия, директор компании за взятки получала от сотрудников полиции оперативную информацию о регистрации фактов смертей — это помогало фирме обойти конкурентов и раньше всех «выйти» на родных умерших людей с предложением об услугах.

Добавим, что, по данным, которые ранее приводили представители — ПАО «Воронежское похоронное бюро» (учредитель — администрация города), ежегодный теневой оборот ритуального рынка в Воронеже достигает 100 млн рублей и выше. В числе тех, кто «делится» с представителями ритуального бизнеса информацией, назывались сотрудники «скорой» и полиции.