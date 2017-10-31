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Минобороны: Ракету «Сармат» испытают до конца 2017 года

Общество

«Сармат» — жидкостная межконтинентальная ракета, созданная специально для преодоления ПРО противника

Москва, 31 октября 2017, 10:53 — REGNUM  Минобороны России проведет до конца текущего года первые бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат». Об этом сообщил заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов в интервью газете «Военно-промышленный курьер».

«Работы над этим ракетным комплексом стратегического назначения («Сармат») ведутся в плановом порядке, к концу 2017 года мы планируем первые бросковые испытания, — сказал он. — Это изделие еще не летало, так что различные «сливы» в СМИ — не про него».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Сармат» — жидкостная межконтинентальная ракета, созданная специально для преодоления ПРО противника с помощью комбинации ложных целей, ряда контрмер, а также чистой скорости.

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