Кавказ заговорит по-русски: Голодец поручила послать в СКФО носителей языка

Москва, , 10:36 — REGNUM На Северном Кавказе не хватает учителей русского языка, которые являются его носителями. О проблеме заявили власти Чечни. Они попросили помощи у федерального центра. Проблему пообещала решить заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

На заседании совета по русскому языку при правительстве РФ, который состоялся 30 октября, она поручила Министерству образования России проработать вопрос о направлении учителей русского языка, являющихся его носителями, в регионы Северного Кавказа.

«Республика Чечня обратилась с просьбой обеспечить через нашу государственную систему для тех поселков и районов, где русский язык не является родным, обязательно в качестве преподавателей носителей языка», — цитирует вице-премьера ТАСС.

В настоящее время в Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Республике Туве, по словам вице-премьера, работает программа по обеспечению кураторства над преподавателями русского языка. В соответствии с ней Минобрнауки РФ совместно с Государственным институтом имени А.С. Пушкина сформировали группу из 12,5 тыс. педагогов, которые участвуют в дополнительных мероприятиях по повышению квалификации преподавателей русского языка. Тем не менее, в субъектах Северного Кавказа проблема все еще существует, и Голодец призвала найти возможность для ее решения.

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Напомним, о проблеме педагогических кадров, которые бы говорили на русском языке глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял еще несколько лет назад. По его словам, многие дети, особенно проживающие в горных районах республики, среди коренных чеченцев, слышат русскую речь редко. Преподавание других предметов также ведется практически везде на родном языке.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году чеченский лидер лично обратился к русскоговорящим педагогам страны с предложением приехать работать в республику. На его призыв откликнулись 70 русскоговорящих учителей из разных уголков России. Для приезжих были созданы особые условия: педагогов обеспечили жильем, школы оснастили необходимой техникой, учебными пособиями, интернетом.

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