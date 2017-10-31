Сотрудников водной полиции Петербурга подозревают в похищении человека

Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM Сотрудники Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, а также Следственного комитета РФ ведут обыски в квартирах и служебных кабинетах оперативников уголовного розыска полиции на водном транспорте. Как сообщает «Фонтанка», начальник отдела по незаконному обороту наркотиков и его подчиненный подозреваются в похищении человека.

По данным издания, обыски в квартирах и кабинетах оперативников угрозыска Санкт-Петербургского линейного отдела МВД на водном транспорте начались рано утром 31 октября и продолжаются до сих пор.

«Сначала обыски начались в квартирах начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков уголовного розыска линейного подразделения на водном транспорте майора полиции Антона Боева и его подчиненного, старшего лейтенанта Владимира Груздева. Также известно, что обыск коснулся и жилища бывшего сотрудника УФСКН», — пишет «Фонтанка».

Ранее в Василеостровском районе было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ — «Похищение человека группой лиц». По информации источника, в материалах уголовного дела описано, как неизвестные лица под видом сотрудников полиции насильно посадили жителя Петербурга в автомобиль и несколько часов возили его по городу, вынуждая передать им деньги под угрозой привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО, сотрудниками отдела собственной безопасности управления проводится проверка по факту задержания сотрудников Санкт-Петербургского линейного отдела на водном транспорте МВД России. Решение по результатам проверки будет принято в соответствии с действующим законодательством.

«В случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственное руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности», — заверили в транспортной полиции.