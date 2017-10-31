В пресс-службе мэрии Ярославля назначили четвёртого за год руководителя

Ярославль, , 10:23 — REGNUM Начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Александр Шиханов уступил пост тележурналисту из Москвы Михаилу Баранову. Об это сообщает корреспонденту И ИА REGNUM.

Это четвертый начальник управления за год. Раньше эту должность занимала Людмила Антонова, которая перешла на работу в правительство Ярославской области. Ее сменила Светлана Израйлева, которая ушла с этого поста и стала пресс-секретарем мэра Рыбинска. Александр Шиханов, недавно назначенный начальником управления, стал заместителем руководителя пресс-службы Михаила Баранова.

Он политолог по образованию — в 2003 году закончил ЯрГУ им. Демидова и сразу пошел работать на Городской телеканал ведущим. В 2005 году перебрался в Москву, где работал на радиостанции «Бизнес-ФМ», телеканалах «Звезда» и «Россия».

"С Владимиром Слепцовым я раньше знаком не был. Меня пригласили в мэрию, потянуло в родные края, и я согласился. Я пока не начальник управления, а исполняющий его обязанности», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Михаил Баранов.

В отличие от своих предшественников, Баранов не имеет опыт работы в пресс-службе. .

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