Красноярские депутаты предлагают не работать в День защиты детей

Красноярск, , 10:15 — REGNUM Депутаты Заксобрания Красноярского края хотят сделать 1 июня выходным днём. Парламентарии предлагают учредить День защиты детей в Красноярском крае и отмечать его 1 июня. Соответствующий проект закона опубликован на сайте регионального парламента.

Уточняется, что законопроект внесён 24 октября 2017 года группой из 13 депутатов.

Международный День защиты детей отмечается в России ежегодно 1 июня. Празднование Дня защиты детей является традиционным и для Красноярского края. В этот день в регионе проводятся различные мероприятия, главным из которых является городской карнавал.

«Вместе с тем, в 2017 году традиционно проводимый 1 июня карнавал был перенесён на 12 июня, что стало причиной недовольства и возмущения жителей города и края. Во избежание повторения подобных ситуация в будущем, проект закона предлагает установить в Красноярском крае праздничный день — День защиты детей в Красноярском крае и отмечать его 1 июня», — говорится в пояснительной записке.

Также, по словам инициаторов законопроекта, во многих субъектах РФ в настоящее время приняты законы, устанавливающие региональные праздники, в том числе День защиты детей. Например, существует День защиты детей Республики Адыгея.

Согласно законопроекту, День защиты детей в Красноярском крае должен являться нерабочим праздничным днём. А при совпадении выходного и праздничного дня выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день.

Отдельно подчёркивается, что принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов.

Как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, на начало 2017 года в Красноярском крае численность детей составляла 615 254 (до 17 лет включительно). Это 21,4% от общей численности населения края. Среди детей 51,3% — мальчики, 48,7% — девочки. В 2016 году в Красноярском крае родилось 39 828 детей, что на 3,3% меньше, чем в 2015 году.

О том, что детский карнавал в Красноярске переносят, стало известно в мае 2017 года. По сообщению местных массмедиа, это было сделано из соображений безопасности, а также в связи с ремонтом проспекта Мира. Уточнялось, что красноярцев перенос карнавала не обрадовал.