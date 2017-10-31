Китайский миллиардер Джек Ма снялся в короткометражном кунг-фу фильме

Пекин, , 10:13 — REGNUM Один из богатейших жителей Китая, основатель интернет-корпорации Alibaba Джек Ма подтвердил информацию о своем дебюте в мире кино. Китайский миллиардер снялся в эпизодической роли в короткометражном кунг-фу фильме «Гун шу дао», официальная премьера которого состоится в ноябре.

Джек Ма выступил одним из продюсеров 20-минутной картины. По словам бизнесмена, картина не выйдет в широкий прокат, посмотреть фильм в кинотеатре не представится возможным, однако короткометражка с 11 ноября будет доступна в сети, пишет «Чжунго синьвэнь».

Сюжет картины пока не раскрывается. Вместе с Джеком Ма в фильме сыграли известные мастера боевых искусств Джет Ли, Донни Йен, У Цзин, Саммо Хунг Кам-бо и Цзоу Шимин. Джек Ма подчеркнул, что картина является данью памяти и уважения китайским мастерам кунг-фу.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, исследовательский институт Hurun Research Institute опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых граждан КНР. Самый обеспеченный гражданин КНР в прошлом, основатель интерент-гиганта Alibaba Джек Ма в обновленном рейтинге занял лишь третье место, по итогам года его состояние уменьшилось на 2% и составило $32,7 млрд.

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