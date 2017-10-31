В Ярославле приставы забронировали номер в отеле, чтобы помочь управдому

Ярославль, , 10:13 — REGNUM Руководство мини-отеля на Волжской набережной закрыло управдому доступ к общедомовым коммуникациям. На помощь жителям пришли судебные приставы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Для того, чтобы управляющая организация смогла получить свободный доступ к стоякам с водой, приставам пришлось разыграть целое представление. Однажды они уже побывали в отеле, после чего руководство осталось без иномарки. Понимая, что на этот раз людей в форме на порог так просто не пустят, приставы решили попасть туда под видом постояльцев. Для этого они забронировали себе номер в отеле. Хитрость удалась: попав в отель, представители закона предъявили не паспорт, как принято при заселении, а удостоверение и процессуальные документы.

Приставы, представители управдома и специалисты зафиксировали, что свободный доступ к коммуникациям закрыт — трубы оказались спрятаны под слоем гипсокартона. Ломать отделку отельеры отказались. Теперь им грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, как сообщают в пресс-службе УФССП по Ярославской области, руководство отеля задолжало порядка 1,5 миллиона рублей за аренду помещений.

Должнице вручили требование об исполнении решения суда в добровольном порядке, официальное предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение приговора суда, а также акт описи и ареста имущества.

Так что, возможно, приставам придется в третий раз побывать в отеле.