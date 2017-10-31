Законопроект о первоочередном праве репрессированных на жилье внесен в ГД

Москва, , 10:09 — REGNUM Законопроект, предполагающий восстановление права реабилитированных граждан, лишившихся жилья в ходе репрессий, на первоочередное предоставление жилых помещений, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

Право также предлагается распространить на членов семей и родственников, проживавших с гражданами до начала репрессий, на детей репрессированных, родившихся в местах лишения свободы.

По действующему законодательству реабилитированные граждане вправе вернуться туда, где проживали до начала репрессий, при этом органы власти обязаны поставить их на учет и обеспечить жильем, но только в порядке общей очереди.

«Мы предлагаем вернуться к прежнему порядку, исправив ошибку, допущенную законодателем по отношению к жертвам репрессий», — отметил Миронов.