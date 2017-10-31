Два года со дня гибели А321: в Петербурге и Ленобласти поминают погибших

Санкт-Петербург, , 09:59 — REGNUM Ударами церковных колоколов, церковными службами и открытием памятника помянут Санкт-Петербург и Ленинградская область жертв авиакатастрофы российского самолета Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», который разбился на Синае (Египет) 31 октября 2015 года. Жертвами трагедии стали 217 пассажиров и семь членов экипажа. Большинство погибших были жителями Петербурга и Ленобласти.

Во всех церквях Северной столицы 31 октября 2017 года, во вторую годовщину катастрофы, пройдут траурные службы. Поминальная панихида состоится в Троицком соборе, в ходе нее будут поименно названы все погибшие. В полдень церковные колокола всех церквей Санкт-Петербургской епархии пробьют 224 удара — по числу жертв крушения самолета.

В 14:00 во Всеволожске (Ленинградская область) на Румболовской горе состоится торжественно-траурная церемония открытия памятника «Сад памяти», посвященного жертвам катастрофы А321. Выбор места объясняется тем, что большинство погибших жителей области были из Всеволожского района, а на Румболовской горе находится мемориальная зона в память о погибших в годы войны, чернобыльцах и воинах, павших в локальных конфликтах.

В среду, 1 ноября, в 19:00 в Феодоровском соборе Санкт-Петербурга состоится концерт, посвященный памяти жертв авиакатастрофы А321. В исполнении Концертного хора Санкт-Петербурга прозвучит Всенощное бдение Сергея Рахманинова.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября 2017 года на месте захоронения неопознанных останков жертв крушения на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга открыт мемориал в память о погибших. Опознать не удалось семь человек из 224 погибших в авиакатастрофе.

Читайте также: Родные погибших в катастрофе над Синаем просят не разрешать рейсы в Египет

Напомним, 31 октября 2015 года в результате крушения самолета над Синайским полуостровом погибло 224 человека: 217 пассажиров (из них 25 детей) и семь членов экипажа. В числе погибших — 130 жителей Петербурга, 46 жителей Ленинградской области и 36 человек из других субъектов Федерации и иностранных граждан.

Как установили органы ФСБ России, причиной крушения стал взрыв на борту самолета. В организации этого теракта подозреваются террористы так называемого «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: На Серафимовском кладбище Петербурга откроют мемориал памяти жертв А321