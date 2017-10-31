СМИ узнали о забастовке адвокатов в нескольких регионах РФ

Москва, , 09:55 — REGNUM Адвокаты по назначению отказались выходить на следственные действия в нескольких регионах Российской Федерации из-за многомиллионной задолженности со стороны МВД и судебного департамента. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

"Адвокаты сразу в нескольких регионах России начали забастовки, прекратив выходить на следственные действия по назначению», — передает вещатель.

Так, в Свердловской области адвокаты планируют временно не выходить на работу с 1 ноября. Долг перед ними превышает 21 млн рублей. В Челябинской области адвокаты по назначению перестали работать в середине октября. Там долг местного управления МВД составил 12 млн рублей. Финансовые средства до сих пор не выплачены, однако защитники прекратили забастовку «по просьбе губернатора».

Отмечается, что в Карелии уже начали забастовку государственные защитники, которым региональное МВД задолжало им 7 млн рублей.

Отмечается, что полицейские начальники из-за сожившейся ситуации на местах были вынуждены просить адвокатов работать под гарантийные письма.

Газета отмечает, что подобная проблема возникала еще в 2016 году, когда прекратить свою деятельность собирались десятки тысяч защитников, но тогда выйти из ситуации помогло обещание срочно погасить задолженность.