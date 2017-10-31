Челябинск: борьба за жизнь многодетной матери и чистый воздух

Челябинск, , 09:51 — REGNUM На Южном Урале врачи пытаются спасти мать 11 детей. Женщина находится в реанимации. А власти региона заявляют о новых способах борьбы с выбросами, от которых часто задыхаются жители Челябинска и окрестностей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЧП с жительницей Чебаркуля случилось в конце прошедшей недели. Очередная беременность стала роковой. 28 октября её экстренно госпитализировали. Сейчас она находится в реанимации.

Примечательно, что роженице уже 47 лет. На форумах и в соцсетях местные жители разошлись в своих оценках её решимости рожать. Одни недоумевают, зачем так рисковать в её возрасте. Но основная масса людей всячески поддерживают женщину и искренне желают ей выздоровления.

Ещё одной обсуждаемой на Южном Урале темой стали планы чиновников по снижению выбросов в окружающую среду. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в периоды неблагоприятных погодных условий жители Челябинска буквально задыхаются. Уже много лет граждане требуют от чиновников принять меры. А с 7 по 9 ноября они намерены ходить по улицам, особенно на гостевых маршрутах, в респираторных масках и даже противогазах. Цель акции — привлечь внимание президента России Владимира Путина, который в эти дни посетит Челябинск, к тяжёлой экологической ситуации на Южном Урале.

Вчера, 30 октября, власти Челябинской области снова напомнили общественности о своих планах усовершенствовать систему управления качеством атмосферного воздуха. Поддержку этой инициативе уже выразил один из депутатов Госдумы. По его словам, комитет думы по экологии и охране окружающей среды готов поддержать соответствующий законопроект, предусматривающий расширение полномочий регионов в плане контроля состояния атмосферного воздуха и деятельности предприятий-загрязнителей.

А тем временем Росприроднадзор отчитывается об успехах. В период с 12 по 15 октября, когда были наиболее длительные с 2012 года неблагоприятные метеоусловия второго класса опасности в Челябинске якобы не было допущено превышения допустимых норм. Предприятия-загрязнители существенно снизили выбросы в окружающую среду, пишет «Южноуральская панорама», .

Впрочем, в МЧС менее оптимистичны. Ещё 15 октября ведомство заявляло о том, что в отдельных районах Челябинска выявлено превышение уровня концентрации по формальдегиду. Отклонение от нормы составило 1,72 раза.

Ещё менее оптимистичны рядовые жители города. Они устали от частых выбросов вредных веществ, от загрязнённого воздуха, и ждут от чиновников решительных мер.

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